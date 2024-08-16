Yavuz, "Türkiye'deki dört veya beş yıldızlı otellerle Yunan adalarındaki otelleri karşılaştırmak elma ile armudu karşılaştırmak gibidir" dedi.

Yunan adalarına olan yoğun ilgi, son yıllarda Türk turistlerin tatil tercihlerinde önemli bir yer tutuyor. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, her yıl yaklaşık 1 milyon Türk turistin Yunan adalarını ziyaret ettiğini ve bu ilginin çeşitli sebeplerden kaynaklandığını vurguladı. Yunan adalarının Türkiye'ye göre daha ucuz olduğu algısının ise yanıltıcı olabileceğini ifade etti.

"Yunan adalarına giden Türkler, tatilini dışarıda geçiriyor"

Yavuz, Türk turistlerin Yunan adalarını tercih etmelerindeki başlıca sebeplerin gezmek, dolaşmak ve farklı kültürlerle tanışmak olduğunu belirtti. "Buradan giden Türkleri izlerseniz, hemen hemen hepsi günü otel dışında geçiriyor. Adaları geziyor, akşam saatlerinde keyifle yemek yiyor ve sahillerde yürüyorlar. Yani onlar her şey dahil turisti değil" diyen Yavuz, Yunan adalarına giden turistlerin Türkiye'deki otellerdeki gibi bir tatil anlayışına sahip olmadığını vurguladı.

"Türkiye ile Yunan adaları kıyaslanamaz"

Yavuz, Türkiye'deki dört veya beş yıldızlı otellerle Yunan adalarındaki otelleri karşılaştırmanın doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etti. "Yunan adaları ile Türkiye birbirinden tamamen farklı destinasyonlar. Adalardaki turizm olanakları sınırlı, sezonları kısa ve hizmet kapasiteleri kısıtlı. Yunan adaları en erken nisan ortasında turizm sezonunu açıyor ve ekim ortasında çoğu kapanıyor. Otel sahipleri de sezon sonunda Atina'daki evlerine dönüyor," diye konuşan Yavuz, iki destinasyonun farklı hizmet standartlarına sahip olduğunu belirtti.

Yavuz, Yunan adalarının kendine özgü cazibesi ve kültürel zenginlikleri ile Türk turistler için çekici bir alternatif sunduğunu, ancak Türkiye'deki turizm olanakları ile kıyaslanmaması gerektiğini vurguladı. "Yunan adalarındaki tatil anlayışı ile Türkiye'deki tatil anlayışı tamamen farklı. Bu nedenle iki yeri birbiriyle kıyaslamak yanıltıcı olabilir" diyerek sözlerini tamamladı.