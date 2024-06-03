Türk vatandaşları, 2022 yılından bu yana Avrupa Birliği ülkelerinden Schengen vizesi almada güçlük çekiyor. Başvurularında artan reddedilme oranları ve geciken işlemlerle karşılaşan Türk turistler, vize alma sürecinde sıkıntılar yaşamaktadır. Avrupa Komisyonu verilerine göre, Türkiye İran'dan sonra en fazla vize reddi alan ikinci ülke konumunda. Bu durum, Ankara'nın vize serbestisi hedefini ertelemesine neden olurken, özellikle iş dünyası, turizmciler ve diğer belirli gruplar için vize kolaylığı görüşmeleri yapılmaktadır.

Türk turizmcilere vize reddi

Son dönemde Türk turizmciler de Avrupa Birliği ülkelerinden vize almakta zorlanıyor. Önde gelen isimler bile vize reddiyle karşı karşıya kalıyor, bu durum sektörde büyük endişe yaratıyor. Almanya'da yaşayan ünlü turizmci Hüseyin Baraner, vize alamayan turist rehberlerinin durumunu eleştirdi. Türkiye'ye gelen Avrupalı turistlerin yüksek sayısı göz önüne alındığında, Türk turizmcilere vize reddi uygulanmasının büyük bir haksızlık olduğunu vurguladı.

Tazminat mümkün

Baraner, bu sorunu çözmek için Avrupa Komisyonu Başkanı ve Almanya Şansölyesi'ne iletme niyetinde. Avrupa Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda tazminat haklarının olabileceğini belirtti. Türk turizmcilerin zarar görmemesi için sorunun en kısa sürede çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Baraner, AB ülkelerinin göçmen korkusuyla Türk turizmcilere vize reddetmesinin insan haklarına aykırı olduğunu belirtti. Bu durumun turizm sektöründeki eşit rekabet koşullarını zedelediğini dile getirdi.

Ret oranı gün geçtikçe artıyor

Türkiye'nin vize başvuru ret oranı son yıllarda artış gösteriyor. 2023 yılında bu oran yüzde 16,1'e yükseldi. Türkiye, İran'dan sonra en fazla vize reddi alan ikinci ülke konumunda. Bu durum, Türk vatandaşlarının seyahat planlarını etkilemektedir.