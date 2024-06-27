Girgin, nitelikli insan kaynağı bulmanın giderek zorlaştığını ve turizm sezonunun 6 ayla sınırlı olması nedeniyle çalışanların farklı sektörlere yöneldiğini belirtti.

Nitelikli insan kaynağı bulmak zorlaşıyor

Turizm sezonunun kısalığı, çalışanların 12 ay devamlılık araması veya 6 aylık kazançla yıl boyu geçinmek için yüksek maaş taleplerine neden oluyor. Girgin, "30 yıllık bir işletme bile günümüzde resepsiyonist bulmakta zorlanıyor. Çalışanlar sezonluk iş istemiyor, 12 ay devamlılık arıyor," dedi.

Sektörün okullarla işbirliği artmalı

Girgin, turizmden diğer sektörlere geçişin fazla olduğunu ve yeni öğrenci yetiştirmenin zorlaştığını belirtti. Turizm meslek lisesi öğrencilerinin okul kapanış ve turizm sezonu açılış tarihlerinin uyuşmadığını söyleyen Girgin, stajyerlerin kısa süreli çalışmasının sektörde verim düşüklüğüne yol açtığını ifade etti. "Yeni otel yatırımı yapmak elbette çok önemli. İnsan yetiştirmediğiniz müddetçe otel yatırımı da hizmet kalitesi de eksik kalmış oluyor," diye ekledi.

Sürdürülebilir insan kaynağı önemli

Hem beyaz hem de mavi yakalı insan kaynağı açığının devam ettiğini belirten Girgin, turizm otelcilik mezunlarının artık sektörü tercih etmemesinin nedeninin düşük kazanç ve uzun çalışma saatleri olduğunu söyledi. "Türk turizminde en büyük engel sürdürülebilir insan kaynağının olmaması. Sadece yönetici ve resepsiyonist değil, bahçıvan, aşçı, teknisyen bulmak da zor," dedi.

Yüksek enflasyon ve artan personel maliyeti

Girgin, çalışan bulmanın zorluğu nedeniyle mevcut çalışanların maliyetinin arttığını, bunun da oda fiyatlarına yansıdığını belirtti. Yüksek enflasyonla mücadelenin her sektörü etkilediğini vurgulayan Girgin, "Türk turizmi şu anda sürekli Yunan adalarıyla kıyaslanıyor. Bu çok haksız bir kıyaslama. Pahalı turizmin sebebi turizmcilermiş gibi bir yanlış algı var," dedi.