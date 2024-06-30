Türk turizminin önemli temsilcilerinden POYD Bodrum Temsilcisi ve Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, turizm sektöründe yaşanan insan kaynağı sorununa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Girgin, özellikle nitelikli personel bulma konusundaki güçlüklerin her geçen gün arttığını belirterek, sektördeki çalışma şartlarının ve mevsimsel istihdamın zorluklarını dile getirdi.

Sürdürülebilir Turizm ve İnsan Kaynağı Politikaları

POYD Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin, Türk turizminde insan kaynağı sıkıntısının her geçen gün derinleştiğini vurgulayarak, sektörün sürdürülebilirliği için bu konuda ciddi adımlar atılması gerektiğini belirtti. Girgin, özellikle turizm sezonunun kısalığı ve mevsimsel istihdamın zorlukları nedeniyle çalışanların farklı sektörlere yönelmeye başladığını ifade etti.

Yiğit Girgin, Türk turizmindeki nitelikli insan kaynağı bulma sorununun yanı sıra, eğitim kurumlarıyla işbirliğinin önemine de değindi. Özellikle turizm meslek liselerinden yetişen öğrencilerin sektöre katkılarının artırılması gerektiğini vurgulayan Girgin, stajyerlerin ve yeni mezunların sektördeki verimliliklerinin artırılması için okul eğitim süreçleri ile iş sektörü arasında daha sıkı bir entegrasyon sağlanması gerektiğini söyledi.

Turizm sektöründe beyaz ve mavi yakalı personel eksikliğine de değinen Girgin, bu durumun sektördeki hizmet kalitesini ve rekabet gücünü olumsuz etkilediğini belirtti. Ayrıca, çalışanların mevsimlik iş değil, yıl boyu devamlılık aradığını ve bu nedenle mali beklentilerinin yükseldiğini dile getirdi.

Girgin, Türk turizmindeki insan kaynağı sıkıntısının sektör genelinde hissedildiğini ve bu durumun otelcilik hizmetlerinden tutun da diğer hizmet alanlarına kadar yayıldığını belirtti. Türkiye'nin diğer ülkelerden personel ithal etmek zorunda kaldığını da ekleyen Girgin, bu durumun sektör maliyetlerini artırdığını ve nihayetinde tüketicilere yansıdığını ifade etti.