İmzalanan anlaşmalar kapsamında Türkiye’den Çin’e hem yabani hem de yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünlerinin ihracatına olanak sağlanacak.

Yeni protokoller, Çin pazarına girmek isteyen Türk üreticiler için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca badem ihracatına ilişkin karantina ve inceleme süreçleri de kolaylaştırılacak. Böylece Türkiye’nin tarım ihracatında yeni bir dönem başlayacak.

Bakan Yumaklı: “Tarım işbirliği stratejik öneme sahip”

Bakan Yumaklı görüşmede, Türkiye’nin Çin ile her alanda dostane ilişkileri geliştirmeye kararlı olduğunu vurguladı:

“Küresel ölçekte gıda güvenliğinin öneminin arttığı bir dönemde, tarım alanındaki işbirliğimizi derinleştirmek ortak geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor.”

Yumaklı, Çin’in 300 milyar dolarlık tarım dış ticareti ile dünya liderleri arasında yer aldığını, buna karşın Türkiye ile Çin arasındaki tarım ürünleri ticaret hacminin 789 milyon dolar seviyesinde kaldığını belirterek, bu alanda “büyük bir potansiyel” bulunduğunu söyledi.

Yeni hedef: Kanatlı ürünleri, kiraz ve turunçgiller

Görüşmede, Türk özel sektörünün yoğun talep gösterdiği kanatlı ürünleri, kiraz ve turunçgiller ihracatı da gündeme geldi.

Bakan Yumaklı, kuş gribi kaynaklı geçici kısıtlamaların Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tarafından kaldırıldığını, bu ürün grubunda ticaretin yeniden başlamasını beklediklerini ifade etti.

Ayrıca Türkiye’nin dünyada önde gelen fındık, Antep fıstığı, kuru üzüm, incir ve kayısı ihracatçısı olduğunu hatırlatarak, Çin pazarına yeniden kiraz ve turunçgil ihracatı yapılması için teknik görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Çin tarafı: “Türk ürünleri Çin sofralarına ulaşacak”

Çin Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Sun Meycün, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda hızla geliştiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ortak çabalarımızla birçok nitelikli Türk tarım ürününün Çin sofralarına ulaşacağına inanıyorum."

Sun, Çin ile Türkiye arasında artan ekonomik ilişkiler sonucunda, Çin’in Türkiye’nin en büyük ikinci ticari ortağı haline geldiğini belirtti.

Tarımda Asya açılımı

Türkiye’nin son yıllarda Asya pazarına yönelik ihracat atağı, tarım sektöründe de etkisini göstermeye başladı.

Yeni protokollerle birlikte Çin’e ihracat yapılabilecek Türk ürünlerinin kapsamı genişlerken, sektör temsilcileri bu gelişmenin dış ticaret dengesine olumlu yansıyacağı görüşünde.