İZMİR (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, İzmir'de Torbalı Ticaret Odasını ziyaret etti.

Torbalı Ticaret Odasından (TTO) yapılan açıklamaya göre, Maruf, Türkiye'nin Orta Doğu ticaretinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Erbil Ticaret Odası'nın da katkılarıyla Iraklı iş adamlarını Türk iş adamları ile bir araya getirmeleri gerektiğini kaydetti.

Bu konuda üzerlerine düşeni yapacaklarını aktaran Maruf, "Türkiye ile Irak arasında kurulacak ticari ilişkiler, her iki ülkenin ekonomik kalkınmasına büyük katkılar sağlayacaktır. Bu bağlamda, ortak iş forumları ve ticaret fuarları düzenlemek, iki ülke iş dünyasının birbirini daha yakından tanımasını sağlayacaktır. Torbalı gibi stratejik öneme sahip bölgeler, bu tür iş birliklerinin merkezi olabilir." ifadesini kullandı.



Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Abdulvahap Olgun da ilçe olarak 2023'te 1 milyar 930 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek 66 ili geride bıraktıklarını kaydetti. Olgun, yüzde 99 vergi tahsilat oranı ile Türkiye'de birinci sırada yer aldıklarını belirterek, "İzmir'de ödenen verginin yüzde 39'unu tek başımıza karşılıyoruz." ifadelerine yer verdi.



Maruf'la görüşmelerinde Erbil'de bir iş forumu düzenleme kararı aldıklarını aktaran Olgun, şunları kaydetti:

"Erbil'de gerçekleştireceğimiz bu forum, Torbalı'nın sunduğu olanakları, Iraklı iş insanlarına daha yakından tanıtmak için büyük bir fırsat olacak. Bu tür etkinlikler, iki bölge arasındaki dostluk ve iş birliğini pekiştirecek."

Ziyarete Türk Irak Sanayici ve İş Adamları Derneği İzmir Şube Başkanı Murat Hansu ve dernek temsilcilerinin de katıldığı kaydedildi.