PRİZREN (AA) - Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde Türk ve Kosovalı iş insanlarının katılımıyla iş forumu düzenlendi.

Prizren Esnaf Derneği ve Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) işbirliğinde düzenlenen foruma, 20'den fazla Türk ve çok sayıda Kosovalı iş insanı katıldı.



Burada konuşan Prizren Esnaf Derneği Başkanı Varis Xhejlani, etkinlik kapsamında iki kurum arasında iyi niyet sözleşmesi imzaladıklarını belirterek, forumun yeni işbirliklerine zemin hazırlayacağına inandığını dile getirdi.

ASRİAD Genel Başkan İbrahim Cemil Yıldız da Türkiye'nin gönül coğrafyasına da hizmet etmeye gayret gösterdiklerini dile getirerek, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da ileriye taşınması temennisinde bulundu.

Selamlama konuşmalarının ardından, iki ülke iş insanları B2B görüşmelerinde bulunarak, lojistik, tekstil, metal ve plastik işleme, inşat, gıda, ahşap işleme ve mobilya, bilişim teknolojisi ve elektrik-elektronik makineler alanlarında işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Kosova'nın 2022 ve 2023'te en çok ithalat yaptığı ülke Türkiye olmuştu.

Kosova ile Türkiye arasında serbest ticareti öngören anlaşma 2019'da yürürlüğe girmişti.