Fethiye Belediyesi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ve Fethiye Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi işbirliğiyle gerçekleşen festival, ünlü gastronomi uzmanı Maria Ekmekçioğlu'nun katkılarıyla düzenlendi. Beşkaza Meydanı'nda yapılan açılışta konuşan Ekmekçioğlu, festivalin uluslararası arenada yankı bulduğunu ve Yunanistan'da 82 gazete, dergi ve internet sitesinde haber olduğunu vurguladı. 1,5 milyon kişinin bu festivali okuduğunu belirterek, katılımcıların festivali tüm dünyaya duyuracağını söyledi.

Turizmi 12 Aya Yayma Hedefi

Fethiye Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca ise festivalle hem kültürel bir birliktelik hem de turizmin 12 aya yayılmasını amaçladıklarını belirtti. "Maria ile aynı sofrada oturmak istedik. Geçen yıl küçük bir adım attık, bu yıl ise daha büyük bir etkinlik gerçekleştirdik. Amacımız sadece gastronomi değil, Fethiye'deki turizmi daha kaliteli ve sürdürülebilir hale getirmek" dedi.

Ortak Damak Zevki, Güçlü Dostluk

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Türk ve Yunan halklarının ortak damak zevkine sahip olduğunu belirterek, festivalin iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirdiğini söyledi. Ayrıca, Fethiye’deki vize ofisi sayesinde Yunanistan’a seyahatlerin daha kolay hale geldiğini ve bu hizmetin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini ekledi.