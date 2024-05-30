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Program, katılımcı ülkelerin bayrağını taşıyan paraşütçülerin atlayışları ve tatbikata katılan unsurların tören geçişi ile tamamlandı.

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Program kapsamında Türk Yıldızları da özgün akrobasi hareketleriyle gösteri sunarken Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET de gökyüzündeki yerini aldı.

Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde yapılan tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin sona ermesinin ardından mehteran gösterisi sunuldu, askeri bando, konser verdi.

İZMİR (AA) - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ve Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET , Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı tatbikat larından olan EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

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