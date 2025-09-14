La Liga’nın 4. haftasında Real Madrid, Real Sociedad deplasmanına konuk oldu. Mücadeleye hızlı başlayan Los Galacticos, 2. dakikada Arda Güler’in golüyle öne geçti; ancak VAR incelemesi sonucu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. 12. dakikada Kylian Mbappe’nin golüyle Madrid 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikalarında Arda Güler, 44. dakikada Mbappe ile yaptığı verkaç sonrası skoru 2-0’a taşıdı. Sociedad’ın Mikel Oyarzabal ile bulduğu penaltı golüyle skor 2-1’e gelse de Real Madrid maçı üstünlüğüyle tamamladı. Arda, 88. dakikada sakatlığı nedeniyle oyunu terk etmek zorunda kaldı. Bu sonuçla Real Madrid, 4’te 4 yaparak ligde yoluna kayıpsız devam etti.

İtalya Serie A’nın 3. haftasında Juventus ile Inter arasında oynanan derbiye de Türk futbolcular damgasını vurdu. 14. dakikada Kelly’nin golüyle Inter öne geçti, ancak 30. dakikada Hakan Çalhanoğlu ceza sahası dışından muhteşem bir şutla skoru eşitledi. 38. dakikada Kenan Yıldız’ın golüyle Juventus öne geçti. 65. dakikada Hakan Çalhanoğlu bir kez daha sahneye çıkarak Inter’i geride bırakan golü kaydetti. Kenan Yıldız, maç boyunca 2 asistle takımının zaferine katkı sağladı. Mücadele 4-3 Juventus üstünlüğü ile tamamlandı.

Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız, Avrupa’nın en prestijli liglerinde ortaya koydukları performanslarla hem gol hem asist katkılarıyla dikkatleri üzerlerine çekti. Türk futbolunun yükselen yıldızları, Avrupa arenasında adlarını duyurmaya devam ediyor.