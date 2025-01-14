Dünyanın en büyük dijital platformlarından biri olan YouTube, Türkiye’deki içerik üreticilerine de ciddi gelir kapıları açmaya devam ediyor. Türk YouTuber’larının yıllık kazançları ise dudak uçuklatıyor. Orkun Işıtmak, Ruhi Çenet, Alper Rende ve Deli Mi Ne? gibi popüler isimlerin gelirleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte 2024 yılında YouTube’dan en çok kazanan Türk içerik üreticilerinin kazançları:

Orkun Işıtmak: 120 milyon TL kazandı

YouTube’un Türkiye’deki en köklü isimlerinden biri olan Orkun Işıtmak, yıllık kazancıyla zirvede yer aldı. 3.4 milyon dolara denk gelen 120 milyon TL’lik kazanç, onu en çok kazanan Türk YouTuber’ı yapıyor. Orkun Işıtmak, platformda yıllardır süren başarılı kariyerinin meyvelerini topluyor.

Ruhi Çenet: 113 milyon TL kazanç

Yurt dışı gezilerini ve kültürleri tanıtan videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Ruhi Çenet’in yıllık kazancı ise 113 milyon TL (3.2 milyon dolar) olarak tahmin ediliyor. Geçtiğimiz aylarda kanalını kaybeden ancak hızlıca yeni bir kanal oluşturan Ruhi Çenet, kazancını artırmayı başardı.

Alper Rende: 13.8 milyon TL

Alper Rende, YouTube’da 5.9 milyon takipçiye ulaşarak adından sıkça söz ettiren bir başka isim. Yıllık kazancı ise 13.8 milyon TL (391.400 dolar) civarında. Popüler YouTuber, aynı zamanda YouTube dışında ödül töreninde evlilik teklifiyle gündem olmuştu.

Deli Mi Ne?: 18.4 milyon TL

9.58 milyon takipçiye sahip Deli Mi Ne? kanalının sahibi Ali Abdüsselam Yılmaz, YouTube'dan yıllık 18.4 milyon TL (519.000 dolar) kazandığını açıkladı. Eğlenceli ve öğretici içerikleriyle büyük bir izleyici kitlesine hitap eden Deli Mi Ne?, büyük bir başarıya imza atıyor.

Testo Taylan: 85 milyon TL

Testo Taylan, 1.13 milyon takipçiye sahip ve yıllık kazancı 85 milyon TL (2.4 milyon dolar) olarak tahmin ediliyor. Gerçek adıyla Taylan Özgüç Danyıldız, eğlenceli içerikleriyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor.

Burak Oyunda: 2 milyon TL

Oyun videolarıyla tanınan Burak Oyunda, sosyal medya ismiyle Burak Şahin, 2 milyon TL (58.000 dolar) kazanç elde etti. Video oyunlarına olan ilgisiyle dikkat çeken Burak, 2024 yılında önemli bir gelir elde etti.

Mertcan Bahar: 17.75 milyon TL

Mertcan Bahar, ilginç ve eğlenceli videolarıyla tanınıyor. 2.13 milyon takipçiye sahip olan Mertcan Bahar, yıllık 17.75 milyon TL (500.000 dolar) kazandı. İçerikleri genç izleyiciler arasında oldukça popüler.