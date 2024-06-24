Hasan Hoca’nın küçük torunu Ege Çakmak nişanlısı Gönül Su İriş ile nikah masasına oturdular.

Dede Hasan Hoca mutluluktan gözyaşlarına hakim olamazken teyzesi Reyhan Akman’da gözleri doldu. Türkübükü’nde sahibi oldukları restoranın iskelesinde gerçekleşen nikah törenine yaklaşık 100 kişilik aile fertleri katıldı.

Düğün töreni ve yemeği 25 Ağustosta gerçekleşecek, Bodrum’un gelenek ve göreneklerine göre yapılacak düğün töreni 3 gün 3 gece sürecek. 18 Ağustosta deve ve davul zurna ile kız evine ağırlıklar gidecek. 24 Ağustos’da kına gecesi, 25 Ağustosta Türkbükü’nde restoranın arka kısmındaki boş arazide Bodrum geleneklerine göre düğün töreni gerçekleşecek.