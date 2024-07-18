Bunlar da ilginizi çekebilir

Deniz Dibi Temizliği etkinliği, 24 Temmuz Çarşamba günü Torba sahilinde devam edecek. Bodrum Belediyesi , benzer çalışmalarla Bodrum’un doğal güzelliklerini korumak için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Türkbükü Belediye Kafe önünde sergilenen atıklar, geri dönüşümü yapılmak üzere 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne götürüldü. Bu sayede çevreye verilen zararın azaltılması ve doğal yaşam alanlarının korunması hedeflendi.

Bodrum’un Türkbükü sahilinde düzenlenen Deniz Dibi Temizliği etkinliğinde, deniz canlılarının yaşam alanlarını korumak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amaçlandı. Etkinlik kapsamında, denizden toplamda 219 kilogram atık çıkarıldı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.