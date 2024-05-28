İSTANBUL (AA) - Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 2024'ün ilk çeyreğini güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarla tamamladıklarını, teknolojiye yaptıkları yatırımlar ve müşteri odaklı stratejileriyle pazardaki güçlü konumunu devam ettirdiklerini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, 2024'ün ilk çeyreğini güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarla tamamladı.



30'uncu yılını kutlayan Turkcell, 2024 yılının ilk çeyreğinde güçlü büyüme kaydetti. Şirketin genişleyen müşteri tabanına ek olarak dijital servislerdeki gelir artışı ve techfin faaliyetleri finansal sonuçlarda etkili oldu.



Grup gelirleri; yıllık bazda yüzde 11,8 artışla 30,8 milyar TL'ye, FAVÖK yüzde 23,2 yükselişle 12,8 milyar TL'ye yükseldi. FAVÖK marjı 3,8 yüzde puan artış ile yüzde 41,4 olarak gerçekleşti. Net kâr ise ilk çeyrekte 2,6 milyar TL'ye ulaştı.

- "30'uncu yılımıza güçlü sonuçlarla başladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak 30. yılımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Turkcell olarak, bugüne dek sektörde birçok yeniliğe imza attık. Şimdi teknolojik yeteneklerimize odaklanarak, Türkiye'nin dijital dönüşümünde liderliğimizi perçinleyeceğimiz bir döneme giriyoruz. 2024'ün ilk çeyreğini güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarla tamamladık. Teknolojiye yaptığımız yatırımlar ve müşteri odaklı stratejilerimizle pazardaki güçlü konumumuzu devam ettirdik. Yenilikçi tarifelerimiz ve hizmetlerimizle de müşteri memnuniyetini artırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Koç, mobil segmentte yeni aboneler kazanırken, mevcut aboneleri üst paketlere taşıma stratejilerinde önemli başarılar elde ettiklerini bildirdi.



Bu çeyrekte 472 bin mobil faturalı net abone kazanımı gerçekleştirdiklerinin bilgisini paylaşan Koç, "Sabit genişbant segmentinde de özellikle fiber aboneliklerdeki büyümemiz devam ediyor. Müşterilerimize sunduğumuz değer odaklı hizmetler ve yenilikçi çözümlerle pazardaki lider konumumuzu koruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Koç, Turkcell Dijital İş Servisleri'nin kurumsal müşterilerin dijital dönüşüm süreçlerinde önemli bir rol oynadığını aktararak, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin lider teknoloji entegratörü olarak veri, enerji, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarını odağımıza aldık. Tüm bu hizmetlerimizle dijital dönüşüme katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Techfin işimiz ise finansal teknolojiler alanında sunduğumuz yenilikçi hizmetlerle hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimizin iş süreçlerine değer katıyor. Tüm bu başarılar, teknoloji ve inovasyon odaklı yaklaşımımızın önemli bir sonucu. Şirketimizin 30. yılını kutlamanın mutluluğu ve gururuyla, Türkiye'nin Turkcell'ini, 'Dijital Yüzyılın Lideri' yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Teknolojinin sunduğu imkânları değerlendirerek, sürdürülebilir başarılarımızı artırmayı ve ülkemize değer katmayı sürdüreceğiz."

- Son 1 yılda 1,7 milyon faturalı abone kazanarak liderliğini korudu

Verilen bilgiye göre, Turkcell'in operasyonel performansı özellikle mobil taraftaki kazanımlarla yıla güçlü başladı. Şirketin son 1 yıldaki faturalı abone kazanımı net 1,7 milyonu aştı. Toplam abone sayısı ise 42,8 milyona ulaştı.



Turkcell, sabit genişbant segmentinde fiber abone odağına da devam etti. Yüksek hızlı ve kaliteli fiber hizmetlere olan talep ile net 48 bin fiber abone kazanırken, fiber abone bazı 2,3 milyonu aştı. Toplam sabit abone bazı 3,1 milyonu aşarken, bu çeyrekte sabit abone kayıp oranı 2007'den bu yana en düşük seviye olan yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.



Turkcell markası altında sunulan dijital servislerin tekil gelirleri ilk çeyrekte yüzde 32 büyüyerek 1,6 milyar TL seviyesine ulaştı. Dijital servisleri kullanan tekil ücretli abone sayısı ise 5,5 milyon olarak gerçekleşti.



Kurumsal müşterilerin iş süreçlerinde otomasyon, uçtan uca dijitalleşme sağlayan bulut teknolojileri bazlı yazılım hizmetleri, veri merkezi hizmetleri ve nesnelerin interneti gibi yeni nesil teknolojiler sunan Dijital İş Servisleri'nin geliri ilk çeyrekte 2,8 milyar TL oldu. Turkcell'in, veri merkezi ve bulut servislerinin gelirleri yüzde 48 büyüme kaydederek 470 milyon TL'ye ulaştı.