Türkiye’nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Turkcell’in kullanıcıları, bugün öğle saatlerinden itibaren internet ve telefon hizmetlerine erişimde sorun yaşamaya başladı. Google, X (eski Twitter) ve Ekşi Sözlük’te “Turkcell çöktü mü?” başlığıyla paylaşımlar hızla artarken, kullanıcılar yaşadıkları problemlere dair sosyal medyada tepki gösterdi.

Kullanıcı şikayetleri

X’te bir kullanıcı, Turkcell X hesabına şunları yazdı:

“Cep telefonu internetim gitti, telefon ile iş yapan biri olarak ciddi sorun yaşıyorum. Acil dönüş yapabilir misiniz?”

Ekşi Sözlük ve diğer sosyal medya platformlarında da benzer şikayetler yoğun şekilde paylaşıldı. Kullanıcılar, hem mobil veri hem de telefon aramalarında aksaklık yaşadıklarını bildirdi.

DownDetector verileri

Kullanıcı problemlerinin raporlandığı DownDetector adlı platforma göre, şikayetler 12.00’den itibaren ciddi şekilde arttı. Siteye gelen şikayetler, ağırlıklı olarak internet erişimi ve telefon hattı üzerinden yapılan aramalarda yaşanan sorunlarla ilgili.

Olası etkiler

Erişim sorunları, özellikle uzaktan çalışanlar, dijital ödeme ve iş süreçlerini mobil üzerinden yürüten kişiler için önemli bir aksaklık yaratıyor. Bazı kullanıcılar, acil işlerini tamamlamakta güçlük çektiklerini belirtti.

Turkcell’den açıklama bekleniyor

Şirketten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medyada kullanıcılar erişim problemlerinin giderilmesini bekliyor. Uzmanlar, böyle durumlarda ağ altyapısı veya bakım çalışmaları kaynaklı kısa süreli kesintilerin yaşanabileceğini belirtiyor.

Uzman görüşü

Telekomünikasyon uzmanları, büyük ölçekli erişim sorunlarının genellikle bölgesel arızalardan veya sistem bakım çalışmalarından kaynaklandığını belirtiyor. Kullanıcıların sorun bildirimleri arttıkça, şirketin teknik ekiplerinin aksaklığı gidermek için hızlı müdahale etmesi bekleniyor.