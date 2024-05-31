CENEVRE (AA) - MUHAMMET İKBAL ARSLAN - Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "Turkcell'de şu anda yapmış olduğumuz bütün projelerde yapay zekayı etik kurallar dahilinde geliştiriyoruz." dedi.



Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından Cenevre'de düzenlenen "İyilik için Yapay Zeka Küresel Zirvesi 2024" programına katılan Koç, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zekanın tüm boyutlarıyla konuşulduğu bir programa katıldıklarını kaydeden Koç, programda uluslararası birçok paydaş, özel şirket ve devlet kurumlarının yer aldığını hatırlattı.

Koç, "Türkiye'nin Turkcell'i olarak teknoloji odağımızda, Türkiye'mizi, Turkcell'in yapmış olduğu yapay zeka çalışmalarını anlattık ve burada ülkemizi temsil etmiş olduk." diye konuştu.

Turkcell'in teknolojiye verdiği önemi vurgulayan Koç, bu anlamda birçok yapay zeka projesi gerçekleştirdiklerini, bunları uluslararası paydaşlarla paylaştıklarını ve söz konusu teknolojiyi geliştirmeyi ele aldıklarını söyledi.

- "Turkcell olarak 2020'de 'yapay zeka etik kurallarını' yayınlamış olduk"

Koç, şöyle devam etti:

"Yapa zeka, hepimizin gündeminde olması gereken bir konu. Özellikle bunun etik değerleri, yapay zekanın kimler tarafından ve nasıl kullanılacağı çok önemli bir sorun. İyi insanların elinde insanlara faydalı olabilecek bir teknoloji, kötü insanların elinde ise kötüye kullanılabilir. Bundan dolayı bu tür organizasyonlarda Turkcell olarak hem ülkemizi temsil ediyoruz hem de yapay zekanın etik kullanımı konusunda yapmış olduğumuz çalışmaları anlatıyoruz. Turkcell olarak 2020'de 'yapay zeka etik kurallarını' yayınlamış olduk. Turkcell'de şu anda yapmış olduğumuz bütün projelerde yapay zekayı etik kurallar dahilinde geliştiriyoruz. Verilerimizi kişisel rıza olmadan toplamıyoruz, etik kurallara uygun olarak, insan odağında olan teknolojiler geliştiriyoruz."

Turkcell'in Türkiye'deki en büyük mobil operatör olduğunu anımsatan Koç, 41 milyon kullanıcıyla Türkiye'nin dijital dönüşümünün lokomotifi olduklarını söyledi.

Koç, "Yapay zeka teknolojilerimizi, vatandaşlarımızın ve müşterilerimizin memnuniyetini artırmak için kullanıyoruz. Turkcell'de günde 250 milyar satır veri işleniyor ve kullanıcılarımıza daha iyi hizmet vermek için işleniyor. Bazı istasyonlarının kesinti miktarlarının azaltılması için yapay zekayla çalışmalar gerçekleştiriliyor. Yapmış olduğumuz Fizy ve TV+ gibi uygulamalarla kullanıcılarımıza daha doğru tercihler sunmak için yapay zeka teknolojilerini kullanıyoruz. Hepimizin medarıiftiharı olan Togg'daki yüz tanıma algoritması ve yapay zeka algoritmalarını da Turkcell olarak bizler gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.