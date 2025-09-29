Turkcell Superonline, 30 Eylül Salı günü İzmir genelinde internet kesintisi olacağını açıkladı. Resmi duyuruya göre kesinti gece 01.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanacak. İzmir’in tüm ilçeleriyle birlikte Denizli, Manisa, Uşak ve Aydın’da da kullanıcıların kısa süreli internet sorunları yaşaması bekleniyor.

Planlı çalışma gece yarısı yapılacak

Turkcell Superonline’ın resmi web sitesinde yer alan bilgilendirmede, planlanan çalışmaların altyapı geliştirme ve hizmet kalitesini artırma amacıyla yapılacağı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Denizli, İzmir, Manisa, Uşak ve Aydın illerinden hizmet alan müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için ses ve data servisimizde bakım çalışması planlanmıştır. Bu süreçte bazı müşterilerimizin kısa süreli servis kesintileri yaşaması öngörülmektedir.”

İzmir’in 30 ilçesi kesintiden etkilenecek

Açıklamada, İzmir’in merkez ilçeleriyle birlikte toplam 30 ilçesinde internet hizmetlerinin gece boyunca kesintiye uğrayacağı vurgulandı. Kesintinin özellikle evde internet ve kurumsal bağlantılarda hissedileceği tahmin ediliyor.

Çevre illerde de kullanıcılar etkilenecek

Yalnızca İzmir değil, Denizli, Manisa, Uşak ve Aydın illerindeki Turkcell Superonline kullanıcıları da aynı çalışmadan etkilenecek. Planlı bakım süresince mobil internet hizmetlerinde sorun beklenmezken, sabit internet hizmetlerinde bağlantı kaybı yaşanabileceği duyuruldu.

Kullanıcılar ne yapmalı?

Yetkililer, kullanıcıların bakım çalışması sırasında modemlerini kapalı tutmaları gerekmediğini, sistemin otomatik olarak devreye gireceğini belirtti. Ancak internet bağlantısında problem yaşanması durumunda modemlerin yeniden başlatılması öneriliyor.

Turkcell Superonline’dan bilgilendirme notu

Şirket, bakım çalışmasının ardından hizmetlerin normale döneceğini vurgulayarak müşterilerden anlayış beklediklerini açıkladı. Yapılan duyuruya göre planlı kesinti sonrası internet bağlantılarında daha hızlı ve kararlı bir hizmet sunulması hedefleniyor.