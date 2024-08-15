Atletizmde yılın en önemli yurt içi etkinliği olan Turkcell Süper Lig’de ilk kademe yarışmaları 17-19 Ağustos tarihinde İzmir'de gerçekleşecek. Dev mücadeleye erkekler ve kadınlarda sekizer ekip katılacak.

Türkiye’nin en iyi atletlerinin katılacağı Süper Lig yarışmalarında erkekler ve kadınlar liginde sekizer kulüp yarışacak.

İlk olarak 1988 yılında yapılan (o zamanki adıyla Atletizm 1.Ligi) organizasyonda 37. sezon yarışmalarının yine önemli bir çekişmeye ve yılın en iyi derecelerine sahne olması bekleniyor.

Final kademesi de İzmir'de gerçekleşecek

İki kademeli olarak gerçekleşecek olan ligin final kademesi 7-8 Eylül tarihlerinde İzmir'de yapılacak. Turkcell Süper Liginde milli takımın yıldız isimleriyle birlikte genç kuşağın yetenekli atletleri de ter dökme fırsatı yakalayacak.

Turkcell Süper Lig’de bu sezon yarışacak olan takımlar şöyle:

Kadınlar;

İstanbul ENKA Spor Kuübü, İstanbul Fenerbahçe Spor Kulübü, İstanbul Beşiktaş Jimnastik Spor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Batman Petrol Spor Kulübü, Adana Seyhan Belediye Spor Kulübü, Kırıkkale Olimpik Spor Kulübü

Erkekler;

İstanbul ENKA Spor Kuübü, İstanbul Fenerbahçe Spor Kulübü, İstanbul Galatasaray Spor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Batman Petro Spor Kulübü, Bursa Osmangazi Spor Kulübü, Kırıkkale Olimpik Spor Kulübü