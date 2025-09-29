Turkcell Superonline, 30 Eylül Salı günü Denizli genelinde internet kesintisi yapılacağını açıkladı. Resmi duyuruya göre, kesinti gece 01.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanacak. Şirket, planlı bakım çalışmaları nedeniyle Denizli’nin tüm ilçelerinde kısa süreli internet sorunları yaşanabileceğini bildirdi.

Planlı bakım çalışması gece uygulanacak

Turkcell Superonline’ın resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, altyapı geliştirme çalışmaları kapsamında ses ve data servislerinde bakım yapılacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Denizli, İzmir, Manisa, Uşak ve Aydın illerinden hizmet alan müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için ses ve data servisimizde bakım çalışması planlanmıştır. Bu süreçte bazı müşterilerimizin kısa süreli servis kesintileri yaşaması öngörülmektedir.”

Denizli’nin tüm ilçeleri kesintiden etkilenecek

Duyuruda, Denizli merkez başta olmak üzere tüm ilçelerde internet hizmetlerinde kesintiler yaşanacağı vurgulandı. Kesintinin özellikle evde internet kullanıcılarını ve kurumsal bağlantıları etkilemesi bekleniyor.

Çevre illerde de kesinti uygulanacak

Turkcell Superonline’ın açıklamasına göre, yalnızca Denizli değil İzmir, Manisa, Uşak ve Aydın illerinde de aynı saatlerde benzer internet kesintileri yaşanacak. Mobil internet hizmetlerinin ise planlı kesintiden etkilenmeyeceği bildirildi.

Kullanıcıların alabileceği önlemler

Yetkililer, kullanıcıların bakım süresi boyunca modemlerini kapatmalarına gerek olmadığını, sistemin otomatik olarak devreye gireceğini belirtti. Ancak bağlantı sorunu yaşayan kullanıcıların modemlerini yeniden başlatmalarının çözüm olacağı ifade edildi.

Turkcell Superonline’dan açıklama

Şirket, yapılan bakımın ardından internet hizmetlerinde daha hızlı ve kararlı bir performans sağlanacağını belirtti. Planlı kesinti nedeniyle müşterilerin yaşayacağı geçici sorunlar için anlayış beklendiği vurgulandı.

