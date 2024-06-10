İSTANBUL (AA) - Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Turkcell olarak 15 yıldır engelli spor branşlarını destekleyerek sporcularının yanında olmaktan gurur duyduklarını, yıllardır sporun birçok alanına destek olduklarını ve her yıl bu desteği artırarak devam ettirdiklerini bildirdi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Evian-Les-Bains kentinde düzenlenen EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımı Türkiye'ye döndü. Takım, İstanbul Havalimanı'nda coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.



İlk şampiyonluğunu Türkiye'de 2017'de gerçekleşen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda elde eden Ampute Milli Futbol Takımı, 2018'de Dünya Kupası'nda da ikinci olmayı başardı. Ay-yıldızlı milliler, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda ikinci kez şampiyonluk kupasını kazanırken, bu yıl düzenlenen turnuvada da tüm rakiplerini yenerek üst üste üçüncü kez şampiyon oldu.

Turkcell, ana sponsorluğunu üstlendiği Ampute Milli Futbol Takımı'na 3 milyon lira başarı ödülü verdi.

- "Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Ampute Milli Futbol Takımı'nın tarihi bir başarıya imza attığını ve Türkiye'yi sevince boğduğunu ifade etti.

Koç, 15 yıldır engelli spor branşlarını destekleyerek sporcularının yanında olmaktan gurur duyduklarını aktararak, "Türkiye'nin Turkcell'i olarak yıllardır sporun birçok alanına destek oluyor ve her yıl bu desteği artırarak devam ettiriyoruz. Ülkemizde, sporu geliştirecek her fırsata katkı sağlamak bizler için çok önemli." görüşünü paylaştı.

- "Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inanıyoruz"

Ampute Milli Futbol Takımı'nın ilk sponsoru olduklarını bildiren Koç, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar ay-yıldızlı bayrağımızı şampiyonluklarla defalarca dalgalandıran Ampute Milli Futbol Takımızı ve Bedensel Engelli Spor Federasyonumuzu bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Bu vesileyle Turkcell olarak kendilerine 3 milyon liralık başarı ödülü vermekten mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da spora ve sporcularımıza her alanda yatırım yapmaya devam edeceğiz. Odağımızda sadece kupalar, madalyalar yok. Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inanıyoruz."



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç da Turkcell'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Erkoç, "Turkcell'in gücünü ve desteğini her an yanımızda hissettiğimiz bir şampiyonadan daha tarihi bir zaferle döndük. Federasyonumuza 10 yıla yakın bir zamandır destek veren tüm yöneticilere şahsım ve takımımız adına şükranlarımı sunuyorum. Takımımız, bu değerli destekle özgüvenli bir şekilde ülkemizi uluslararası platformda bir kez daha başarıyla temsil etti. Bundan sonra da ülkemizin bayrağını birlikte dalgalandırmaya ve halkımızı gururlandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.