İSTANBUL (AA) - Turkcell'in ana sponsoru olduğu Atletizm Milli Takımı, Roma'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bir gümüş, bir de bronz madalya elde etti.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada Türkiye adına bir ilki gerçekleştirerek 74 yıl sonra bu dalda ilk kez madalya kazanma başarısını elde etti. 14.57'lik atlayışıyla kendisinin en iyi derecesini gerçekleştiren Danışmaz, gümüş madalya kazandı.

Sırıkla yüksek atlamada ise milli atletimiz Ersu Şaşma, 5.82'lik atlayışıyla bu dalda ülkemize ilk madalyayı getirirken bronz madalyayı boynuna taktı.

26 Temmuz-16 Ağustos'ta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Olimpiyatlara daha önce aralarında Ersu Şaşma'nın da olduğu 5 atlet kota almıştı.

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlamada Tuğba Danışmaz, ve 400 metre engelli yarışında 5'inci olan Berke Akçam da gerçekleştirdikleri derecelerle Olimpiyatlara katılma hakkı kazandılar.