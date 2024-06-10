İSTANBUL (AA) - Turkcell Global Bilgi, geliştirdiği "Görüntülü Çağrı Merkezi" hizmetiyle, İGA İstanbul Havalimanı'nda işitme ve görme engelli bireylerin 7/24 destek almasını sağlıyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell Global Bilgi'nin sunduğu Görüntülü Çağrı Merkezi hizmeti, İGA İstanbul Havalimanı'nda, işitme ve görme engelli bireylerin 7/24 iletişim desteği almasını kolaylaştırıyor.

Çağrı Merkezi'nin, ekran paylaşımı, canlı görsel ve işitsel destek gibi özellikleriyle, engelli misafirlerin havalimanı deneyimleri, daha erişilebilir hale geliyor.

Açıklamada görüşleirne yer verilen Turkcell Global Bilgi Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hande Zop Erol, İGA İstanbul Havalimanı'na sundukları Görüntülü Çağrı Merkezi hizmetiyle engelsiz bir iletişim hizmeti sunmuş olduklarını ifade etti.

Erol, şunları keydetti:

"Görüntülü Çağrı Merkezi hizmetimizle, işitme ve görme engelli bireylerin 7/24 hizmet almasını sağlıyoruz. Örneğin, görme engelli bir yolcu İGA İstanbul Havalimanı mobil uygulamasında Rota Yanımda harita iç navigasyon özelliğiyle yol tarifi alabiliyor. Görüntülü Çağrı Merkezi ise uygulamanın yanında daha detaylı tarife, açıklamaya, görüntülü canlı desteğe ihtiyacı olan misafirlere rehberlik hizmeti sunmaya yardımcı oluyor. Aynı şekilde işitme engelli yolcular da Görüntülü Çağrı Merkezi hizmetimiz üzerinden işaret diliyle hizmet alarak daha kolay ve konforlu seyahat etmiş oluyorlar. Böylesi bir deneyimin de bizim 'müşterilerine eşsiz bir dijital deneyim yaşatma' vizyonumuzla ve 'herkes için eşit iletişim olanakları sunma' hedefimizle örtüştüğünü de mutlulukla ifade etmeliyim."

- Avantajlarla dolu bir sistem

Görüntülü Çağrı Merkezi, müşterilerle sesli iletişimin yanı sıra, görüntülü iletişim kurma olanağı sunuyor. Geleneksel iletişim sınırlarını aşarak, müşterilerle anında ve yüz yüze görüntülü iletişim kurmayı da mümkün hale getiren sistem, ekran paylaşımı ve canlı görsel desteğiyle daha hızlı ve etkili çözümler sağlıyor.

Firmalar, Görüntülü Çağrı Merkezi'nin müşterilerle fotoğraf çekme, optik karakter tanıma ve birlikte internette gezinme gibi özellikleri sayesinde kullanıcıyla yakın temas kurabiliyor. Görüntülü Çağrı Merkezi, ıslak imza, satış ve satış sonrası destek, hasar tespit ve uzaktan teknik destek gibi süreçlerde de etkin bir şekilde kullanılabiliyor.

Görüntülü Çağrı Merkezi, teknoloji sayesinde engelleri aşarak, toplumun her kesiminden bireylerin eşit hizmet alabilmesini hedefliyor. Turkcell Global Bilgi, müşteri deneyimini en üst düzeye taşımak için dijital çözümler sunmaya ve bu alandaki yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor.