TMV, bu amaç doğrultusunda stratejik adımlar atarak Türkçenin dünya genelinde yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, vakıf, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) temel alınarak hazırlanan müfredat üzerinden yabancı dil olarak Türkçe öğretimi çalışmalarını yürütüyor.

Eğitim müfredatı ve öğretim programı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin ve kurumların katkısıyla oluşturulan "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı", TMV'nin bu sürecin temel taşını oluşturuyor. Vakıf, özellikle okul öncesi, ilkokul, ortaöğretim ve lise düzeylerinde Türkçenin sistemli şekilde öğretilmesine büyük önem veriyor ve uluslararası dil öğretimi standartlarına uygun olarak zengin ve kapsamlı içeriklerle eğitim sunuyor.

K-12 seviyelerinde eğitim

K-12 seviyeleri için hazırlanan müfredat çerçevesinde Türkçe ders kitapları ve seviyelendirilmiş yardımcı okuma kitapları geliştirildi. Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye’de eğitim fakültesi mezunu veya MEB’de görevli Türkçe öğretmenlerinden seçilenler aracılığıyla okullarda Türkçe öğretimini sağlıyor. Öğretmen seçimi, sınav ve Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı ile titizlikle yürütülüyor. Bu programda eğitim alan öğretmenler, yurt dışında Türkiye’yi ve Türkçeyi temsil etmek üzere Maarif okullarına gönderiliyor.

Anaokulundan liseye türkçe eğitimi

Maarif okullarından mezun olan öğrencilerin en az B2 seviyesinde Türkçe becerisine sahip olmaları ve Türkçe konuşan öğrenciler aracılığıyla Türkçenin uluslararası alanda yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Vakfın en büyük hedeflerinden biri, 53 ülkedeki okullarda anaokulundan liseye kadar Türkçe öğretmektir. TMV, dünya genelinde 467 okulda 53 bin öğrenciye Türkçe öğretiyor.

Türk kültürünün tanıtılması

TMV, Türkiye’nin ve Türk kültürünün doğru şekilde anlatılması ve tanıtılması üzerinde de büyük önemle duruyor. Vakıf, üniversitelerle işbirliği içinde Türkiye Çalışmaları Merkezleri kurarak Türkiye araştırmaları ve Türkçe öğretimi faaliyetlerini de sürdürüyor. Arnavutluk'taki TMV Tiran New York Üniversitesinde Türkoloji bölümü açılması girişiminde bulunarak, bu alandaki çalışmalarını genişletiyor.

Avrupa'daki Türk çocuklarına yönelik çalışmalar

Avrupa'daki Türk çocuklarına yönelik çalışmalar da yürüten TMV, iki dilli Türk çocuklarının ana dillerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Avrupa Eğitim Merkezlerini açtı. "TMV Türkçenin İki Dilli Çocuklara Öğretimi Modeli" ile bu çocukların ana dillerinin gelişimi destekleniyor.

Kurumlarla koordinasyon

Vakıf, faaliyetlerini Türkiye’nin ilgili kurumlarıyla koordinasyon içinde yürütüyor. TMV ve Türk-Alman Üniversitesi, 22-23 Mayıs tarihlerinde MEB, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türk Dil Kurumunun katılımıyla "Uluslararası İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Çalıştayı" düzenledi.

Maarif nedir?

Maarif, Arapça kökenli bir kelime olup "bilgi, öğrenme ve eğitim" anlamlarına gelir. Maarif, eğitim ve öğretimle ilgili faaliyetleri ifade eder ve genellikle eğitim kurumlarının ve eğitim sistemlerinin genel adı olarak kullanılır. Türkiye Maarif Vakfı da adını bu kökten alarak, eğitim ve kültür alanında ulusal ve uluslararası alanda önemli çalışmalara imza atan bir vakıftır.