Süper Amatör Lig temsilcisi Darıca Türkelispor, mevcut teknik direktörü Levent Tunç ile nikah tazeledi. Kulüp Başkanı Ferhat Yılmaz, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Tunç ile yola devam edeceklerini resmen duyurdu.KOCAELİ (İGFA) - Geride bıraktığımız sezon BAL liginin kapısından dönen Darıca Türkelispor, bayram öncesinde teknik direktörünü belirledi.

Darıca temsilcisi, iki sezondur A takım teknik direktörlük görevinde bulunan Levent Tunç ile sözleşme yenileyerek ‘yola devam’ dedi. İlk sezonunda 1.Küme şampiyonluğu, ikinci sezonunda ise Süper Amatör Lig grup şampiyonluğu yaşayan Levent Tunç komutasındaki Türkelispor, BAL ligine yükselme yolunda çıktığı Play-Off Grubu’nda şampiyonluk umutlarını son haftaya kadar sürdürmüş ancak ipi göğüsleyememişti.

Başarılı yönetim tarzıyla birçok futbolcunun gözdesi haline gelen Darıca Türkelispor’un başkanı Ferhat Yılmaz, istikrarın önemine vurgu yaparak, Levent Tunç ile yeniden anlaşmaya vardıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Yılmaz açıklamasında, “Son iki sezondur A takımımızda görev yapan teknik direktörümüz Levent Tunç ile yeni sezon için yeniden anlaşmış bulunuyoruz. Hep birlikte yeni başarılara yelken açacağımız bir sezon olması dileğiyle, anlaşmanın Darıca Türkelispor’umuz ve hocamıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.