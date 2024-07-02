Darıca’nın Süper Amatör Lig’deki temsilcisi Türkelispor, transferde gaza bastı. İç ve dış transferde taarruza başlayan Ferhat Yılmaz başkanlığındaki Darıca temsilcisi, 2’si iç transfer, 3’ü de dış transfer olmak üzere 5 oyuncu ile anlaşmaya vardı.KOCAELİ (İGFA) - Darıca Türkelispor, transferde ses getirmeye başladı. Geçen sezon BAL liginin kapısından dönen ve yeni sezonda işini şansa bırakmak istemeyen Darıca temsilcisi, iç ve dış transferde imzaları peş peşe attırdı. Türkelispor dış transferde Yusuf Yaya, Fatih Sultan Mehmet Özmalkoç ve Doğukan Nalbat ile anlaşmaya varırken, iç transferde de Anılcan Yıldırım ve Bahattin Çakır ile ‘yola devam’ dedi. Transfer görüşmesinde hazır bulunan Kulüp Başkanı Ferhat Yılmaz, gazetemize yaptığı açıklamada, takım içerisindeki dengeleri koruyarak akılcı bir politika izlediklerine dikkat çekerek, “Hocamız ile yaptığımız istişareler sonucunda takımda tutmak istediğimiz futbolcularımızla görüşmelerimize başladık. Gerek iç transferde, gerekse dış transferde birlikte yol yürüyeceğimiz arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Yeni sezonda keyif veren bir Darıca Türkelispor izlettirmek istiyoruz” dedi.

TUNÇ’TAN YÖNETİME TEŞEKKÜR

Darıca Türkelispor Teknik Direktörü Levent Tunç ise açıklamasında, transferde önce karaktere önem verdiklerini kaydetti. Tunç, “Kulübümüzün yapısına uygun, aile ortamımıza güç katacak yeni oyuncularımıza hoşgeldiniz diyor, sözleşme yenilediğimiz oyuncularımıza tekrardan hayırlı olsun diyoruz. Transferde büyük bir özveri gösteren yönetimimize teşekkür ediyorum” dedi.