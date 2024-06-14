Türk Hava Yolları’nın (THY) hava kargo markası Turkish Cargo, Türkiye’nin ihracat seferberliğine olan katkısını sürdürüyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile yenilenen indirimli kargo taşımacılığı anlaşması kapsamında, Anadolu’nun dört bir yanında üretilen ürünler 30 ülkedeki 40 destinasyona yüzde 30’a varan indirimlerle taşınacak. Genel kargo, bozulabilir kargo, yumurta, balık, et, meyve ve sebze gönderilerini kapsayan bu kampanya, 14 Haziran’da başlayıp 31 Ağustos 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

Prof. Dr. Ahmet Bolat: "İhracat seferberliğine destek olmayı görevimiz kabul ediyoruz"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, anlaşmaya ilişkin şunları söyledi: “Bayrak taşıyıcı havayolu olarak ülkemizin ihracat seferberliğine destek olmayı birincil görevimiz kabul ediyoruz. Kurduğumuz hava kargo köprüleri ve sunduğumuz fırsatlar sayesinde Türk ihracatçıları, stratejik pazarlara avantajlı maliyetlerle ulaşarak küresel rekabette güçlerine güç katıyor. TİM ile imzaladığımız son kampanya kapsamında, seçili destinasyonlarda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %50’den fazla artış elde ederek dış ticarete önemli bir katkı sağladık. Yeni kampanyamızda ise, titizlikle seçilmiş 40 destinasyonda ciddi bir kapasiteyi ihracatçılarımızın hizmetine sunuyoruz.”

Mustafa Gültepe: "İhracat hedeflerimize ulaşmak için lojistik kasımızı güçlendirmeliyiz"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Cumhuriyetimizin ikinci 100 yılına Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ve hedefi ile başladık. 2024 yılı için 267 milyar dolarlık mal ve 110 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için lojistik kasımızı güçlendirmek zorundayız. Özellikle uzak pazarlara erişimde hava kargo taşımacılığının ayrı bir yeri var. Hız ve maliyet parametreleri burada son derece önemli. Bu noktada en önemli destekçimiz olan Türk Hava Yolları ile beşinci kez bu protokolü imzalıyoruz. 'Türkiye İhracatla, Türk Hava Yolları’nın Kanatlarında Yükselecek' diyerek çıktığımız bu yolculukta önemli başarılara imza attık. Yeni protokolle hava yoluyla taşımacılığın payını daha da artıracağız. 30 ülkedeki 40 şehre, ihracatçılarımız yüzde 20’ye varan indirimlerle ürünlerini ulaştırabilecekler. İhracatçılarımıza maliyet avantajı sağlayan Türk Hava Yolları ailesine teşekkür ediyoruz.”

Turkish Cargo'nun küresel etkisi ve hedefleri

Dünyadaki üretim ve ticaret merkezlerine en iyi bağlantıları sağlayan Turkish Cargo, kaliteli hizmet anlayışı ile sunduğu cazip olanakları geliştirmeye devam ediyor. Küresel taşıyıcı, her geçen gün artan lojistik talebe özel ve pratik çözümler üretip, bölgesel ve küresel ticareti geliştirirken; ihracatçı firmalara da destek olmayı sürdürüyor.