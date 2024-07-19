Turkish Tastes Projesine Amerikalı Şeflerden Büyük Ilgi

Türk gıda ürünlerinin ABD pazarında tercih edilmesini sağlayan Ege İhracatçı Birlikleri’nin Turkish Tastes isimli TURQUALITY Projesi, Amerikan Şef Akademisi Onur Topluluğu'ndan 'En İyi Partner Ödülü'nü aldı. Arizona, Phoenix'teki ödül törenine Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit ve Turkish Tastes Ambassador Kazım Gürel katıldı.

ABD'de türk lezzetlerine büyük ilgi

2024 yılında Amerika Aşçılar Federasyonu’nun düzenlediği konvensiyonda ABD’li şefler, Türk lezzetlerine büyük ilgi gösterdi. Turkish Tastes Projesi, 2023 yılında da Amerika Aşçılar Federasyonu’ndan ‘Yılın Endüstri Partneri Ödülü’nü kazanmıştı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, ABD pazarında 5 milyar dolar ihracat hedefine doğru ilerlediklerini belirterek, “2019-23 yılları arasında Türk gıda ürünlerinin ABD’ye ihracatında 708 milyon dolardan 1 milyar 712 milyon dolar seviyesine ulaştık. Bu başarıda şeflerle kurduğumuz güçlü bağların büyük rolü var” dedi.

Las Vegas Üniversitesi ile iş birliği

Girit, Las Vegas Üniversitesi müfredatına Türk mutfağı ve Türk ürünlerinin dahil edilmesi üzerine başlattıkları iş birliğine dikkat çekerek, “Amerikalı şefleri Türkiye’de ağırladık ve gıda ürünlerimizin üretim süreçlerine şahitlik etmelerini sağladık. ACF’nin ‘En İyi Ortak Kuruluş Ödülü’ motivasyonumuzu güçlendirdi” ifadelerini kullandı.

Şeflerden satın alma süreçlerine etki

Turkish Tastes Turquality Projesi kapsamında düzenlenen 2024 konvensiyonuna katıldıklarını belirten Kazım Gürel, etkinliğe 1300 kişinin katıldığını ve şeflerin satın alma süreçlerine doğrudan etki ettiğini vurguladı. Gürel, “Turkish Tastes TURQUALITY Projesi kapsamındaki 6 sektörün ürünlerinden hazırlanan menülerle tadım aktiviteleri düzenledik. 800 üst düzey şefin katıldığı oturumda Türk ürünleri ile dünya mutfaklarından tariflerin sunumunu gerçekleştirdik” dedi.

Fuar ve tanıtım etkinlikleri

Etkinlikte gerçekleştirilen fuarda Turkish Tastes standı büyük ilgi gördü. Executive Pasta Şefi Chrissy Jensen’in Türk kuru meyvelerinden şeker kullanımını azaltarak hazırladığı tatlı tarifleri büyük ilgi topladı. Ayrıca, Türk somonu 1200 kişinin katıldığı öğle yemeğinde menüde yer aldı.