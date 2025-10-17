Mobil internet hızını mevcut seviyeye göre en az 10 kat artıracak 5G teknolojisi, Türkiye genelinde 1 Nisan 2026 itibarıyla kullanıma sunulacak. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un katıldığı ihaleyle frekans yetkilendirmeleri tamamlandı.



5G Nedir ve neden önemli?

5G, yeni nesil mobil iletişim altyapısı olarak öne çıkıyor. 4.5G’ye kıyasla 10 kata varan hız ve düşük gecikme ile internette tüm kullanımlar daha hızlı ve güvenli gerçekleşecek.

Bu teknoloji, akıllı şehirler, otonom araçlar ve IoT (nesnelerin interneti) uygulamaları için altyapı sağlayacak. Ayrıca 1 km² alan içinde 1 milyon cihazın aynı anda veri iletmesi mümkün olacak.

4.5G’den farkı

5G, dakikalar süren HD film indirme işlemini saniyelere indiriyor ve gecikme sürelerini minimuma çekiyor. Yüksek bant genişliği sayesinde konser, stadyum gibi kalabalık alanlarda bile yüksek hızlı internet erişimi sağlanacak.

Türkiye’de 5G ne zaman kullanıma sunulacak?

Hizmet sağlayıcılar, yetkilendirmeler çerçevesinde 1 Nisan 2026’dan itibaren 5G hizmeti sunacak. Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacak.

Kapsama alanı

İlk olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya’da kullanılacak 5G, bir yıl veya biraz daha uzun sürede tüm Türkiye’ye yayılacak.

5G uyumlu cihazlar

Yaklaşık 85 milyon mobil abonenin 22 milyonu 5G uyumlu cihaz kullanıyor. Toplam 96 milyon mobil abonenin 11 milyonu makineler arası iletişim sağlıyor.

Mevcut tarife ve ek ücret

Aboneler, mevcut tarifeleri ile 5G hizmetinden ek ücret ödemeden yararlanabilecek.

5G kullanımı nasıl anlaşılır?

5G kapsama alanında mobil cihazın ağ göstergesinde 4. 5G yerine “5G” yazacak.

5G iptali

Kullanıcılar, 5G hizmeti aktif olduğunda, mobil operatöre SMS göndererek hizmeti ücretsiz olarak devre dışı bırakabilecek.

Sanayi ve üretim etkisi

5G, üretim hatlarında makineler, robotlar ve sensörlerin eş zamanlı çalışmasını sağlayarak sanayi sektöründe köklü dönüşüm getirecek.

Finans sektöründe değişimler

5G, finansal işlemleri hızlandıracak, gerçek zamanlı veri analizi ve yapay zeka tabanlı hizmetlerin etkinliğini artıracak. Yüksek frekanslı alım-satım ve yatırım işlemleri neredeyse anında gerçekleşecek. İşlem güvenliği artarken, bankacılık operasyonları otomatikleşip maliyetler düşecek.