Fransa’nın ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları’na Türkiye, 102 sporcu ile katılıyor. Bugüne kadar olimpiyat oyunlarında toplam 104 madalya kazanan Türkiye, açılış töreni bugün (26 Temmuz 2024) Türkiye saati ile 22.00’de Paris’te bulunan Seine Nehri’nde gerçekleştirilecek olan olimpiyatlarda boks, voleybol, atletizm, judo ve okçuluk başta olmak üzere 32 branşta yarışacak.

Türkiye'nin olimpiyat madalyaları

Türkiye, günümüze kadar 23 kez Yaz Olimpiyatları’na katıldı ve 41 altın, 27 gümüş, 36 bronz olmak üzere toplam 104 madalya kazandı. Madalyaların branşlara göre dağılımı ise şöyle:

Güreş: 66

Halter: 11

Tekvando: 9

Boks: 7

Karate: 4

Atletizm: 3

Judo: 2

Okçuluk: 1

Cimnastik: 1

En çok madalya kazanılan olimpiyat

Türkiye, en çok madalyayı 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda kazandı. Japonya’nın ev sahipliği yaptığı olimpiyatlarda Türkiye, 108 sporcu ile 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 13 madalya sahibi oldu. Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları, 2021 yılında yapıldı.

En başarılı olimpiyat

Türkiye’nin en başarılı olduğu olimpiyat, 1960 Roma Olimpiyatları oldu. 55 sporcu ile katılan Türkiye, 7 altın ve 2 gümüş madalya elde etti.

İlk olimpiyat madalyası

Türkiye, ilk kez olimpiyat madalyasını 1936 Berlin Olimpiyatları’nda güreş branşında kazandığı bronz madalya ile elde etti.

Türkiye'nin olimpiyat katılımları

Türkiye, bugüne kadar 23 kez olimpiyatlara katıldı ve 1175 sporcuyla toplam 104 madalya kazandı. Ancak Türkiye, olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmamıştır.