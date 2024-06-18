Türkiye, 2024 yılında da mavi bayraklı plaj sayısında dünya üçüncülüğünü koruyarak büyük bir başarı elde etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un açıklamasına göre, Türkiye'nin mavi bayraklı plaj sayısı 567'ye ulaşırken, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yat da mavi bayrak aldı. Bu başarı, Türkiye'nin çevre eğitimi ve bilinçlendirme çalışmalarındaki başarısını ve mavi bayrak kriterlerine uygunluğunu gösteriyor.

En çok mavi bayrak Antalya'da

Ulusal Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen program, plajların ve marinaların temizliği, su kalitesi, çevre koruma tedbirleri, cankurtaran hizmetleri gibi kriterlere göre değerlendiriliyor. Türkiye'nin en çok mavi bayraklı plaja sahip şehri Antalya olurken, Muğla ve İzmir de önemli sayıda mavi bayraklı plaja ev sahipliği yapıyor.

Mavi Bayrak programı, Avrupa Birliği'nin çevre koruma ve halk sağlığını teşvik etme amacıyla 1987 yılında başlatıldı ve Türkiye'de 1993 yılında uygulamaya konuldu. Program, dünya genelinde 50 ülkede Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) koordinasyonunda uygulanıyor ve sürdürülebilir turizmin teşvik edilmesine önemli katkılarda bulunuyor.