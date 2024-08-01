Samsun'da düzenlenen Kızılırmak Havzası Su Kurulu toplantısında, Türkiye'nin su geleceği hakkında çarpıcı uyarılarda bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan, ülkemizin 2030 yılında ciddi su sıkıntıları yaşayabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin su durumu ve tehditler

Dr. Yakup Karaaslan, Türkiye'nin kişi başına düşen su miktarının şu anda 2 bin 113 ton olduğunu, ancak bu miktarın uluslararası göstergelere göre su stresi yaşadığımızı gösterdiğini belirtti. "2030 yılına geldiğimizde, eğer gerekli tedbirleri almazsak, kişi başına düşen su miktarı bin metreküpün altına düşecek ve su fakiri olma yoluna gideceğiz," dedi. İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerine dikkat çeken Karaaslan, nüfus artışı ve su potansiyelindeki azalmanın bu durumu daha da kötüleştireceğini vurguladı.

Ulusal su kurulu ve önlemler

Karaaslan, bu tehditlerle başa çıkmak için Ulusal Su Kurulu'nun 29 Kasım 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulduğunu açıkladı. Ulusal Su Kurulu'nun, suyun miktar ve kalite yönetimini etkin bir şekilde yapmayı, su politikalarını sürdürülebilir hale getirmeyi ve su kaynaklarını bütüncül havza yönetimi anlayışında yönetmeyi amaçladığını belirtti. "Su kaynaklarının etkili kullanımı ve korunması için bu adımlar kritik önem taşıyor," dedi.

Toplantının gündem maddeleri

Toplantıda, su yönetiminin çeşitli yönleri ele alındı. Gündem maddeleri arasında şunlar yer aldı:

Havza ölçekli yönetim planları

İçme-kullanma suyu havzası koruma planlarının uygulanma durumu

İçme suyu arıtma tesisleri durumu ve kalitesi

Su verimliliği çalışmaları ve problemler

Taşkın ve sel baskınlarının önlenmesine yönelik tedbirler

Tarımsal sulamada modern sistemler ve su kirliliği önleme yöntemleri

Toplantıya, Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir ve il müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Su kaynaklarının korunması ve etkili yönetimi konularında atılacak adımların, Türkiye'nin su krizinin önüne geçmek için büyük önem taşıdığı vurgulandı.