Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde Türkiye, 5 spor dalında mücadele edecek sporcularıyla dikkat çekecek. Team Türkiye, bu önemli gün boyunca atıcılık, judo, kürek, okçuluk ve yelken branşlarında temsil edilecek. 

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Türkiye Olimpiyat Bülteni'nin paylaşımına göre 31 Temmuz Çarşamba günü Paris 2024 Olimpiyatları'nda gerçekleşecek programda:

10:00 Atıcılık/Trap: Rümeysa Pelin Kaya (2. gün atışları ve ilk 6'ya girerse 16:30 final)

11:00'den sonra Judo: 90 kg Mihael Zgankl (Kazanırsa öğleden sonra maçları devam edecek.)

11:00'den sonra Judo: 90 kg Mihael Zgank (Kazanırsa öğleden sonra maçları devam edecek.)

11:24 Kürek: Elis Özbay (Sıralama yarışı)

13:13 Yelken: Merve Vatan (8-9-10 ve 11. yarışlar)

20:29 Okçuluk: Elif Berra Gökkır (1. Tur ve kazanırsa 2. tur)

Paris 2024 2

Paris 2024 1

Editör: Kardelen Başol