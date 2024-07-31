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20:29 Okçuluk: Elif Berra Gökkır (1. Tur ve kazanırsa 2. tur)

13:13 Yelken: Merve Vatan (8-9-10 ve 11. yarışlar)

11:00'den sonra Judo: 90 kg Mihael Zgank (Kazanırsa öğleden sonra maçları devam edecek.)

11:00'den sonra Judo: 90 kg Mihael Zgankl (Kazanırsa öğleden sonra maçları devam edecek.)

10:00 Atıcılık/Trap: Rümeysa Pelin Kaya (2. gün atışları ve ilk 6'ya girerse 16:30 final)

Türkiye Olimpiyat Bülteni 'nin paylaşımına göre 31 Temmuz Çarşamba günü Paris 2024 Olimpiyatları'nda gerçekleşecek programda:

Olimpiyat Oyunları 'nın beşinci gününde Türkiye , 5 spor dalında mücadele edecek sporcularıyla dikkat çekecek. Team Türkiye , bu önemli gün boyunca atıcılık, judo, kürek, okçuluk ve yelken branşlarında temsil edilecek.

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