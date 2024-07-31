Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde Türkiye, 5 spor dalında mücadele edecek sporcularıyla dikkat çekecek. Team Türkiye, bu önemli gün boyunca atıcılık, judo, kürek, okçuluk ve yelken branşlarında temsil edilecek.
Türkiye Olimpiyat Bülteni'nin paylaşımına göre 31 Temmuz Çarşamba günü Paris 2024 Olimpiyatları'nda gerçekleşecek programda:
10:00 Atıcılık/Trap: Rümeysa Pelin Kaya (2. gün atışları ve ilk 6'ya girerse 16:30 final)
11:00'den sonra Judo: 90 kg Mihael Zgankl (Kazanırsa öğleden sonra maçları devam edecek.)
11:00'den sonra Judo: 90 kg Mihael Zgank (Kazanırsa öğleden sonra maçları devam edecek.)
11:24 Kürek: Elis Özbay (Sıralama yarışı)
13:13 Yelken: Merve Vatan (8-9-10 ve 11. yarışlar)
20:29 Okçuluk: Elif Berra Gökkır (1. Tur ve kazanırsa 2. tur)