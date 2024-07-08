Cezayir'in başkenti Cezayir'de düzenlenen 24-29 Haziran 2024 tarihleri arasındaki 55. Uluslararası Cezayir Fuarı'na (FIA 2024) Türkiye, "Onur Konuğu Ülke" statüsünde katıldı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği başta olmak üzere çeşitli ihracatçı birlikleri, İstanbul ve Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birlikleri ile birlikte ortak bir info stant açarak Türkiye'yi temsil etti.

Kuru meyve ve mamulleri ihracatında büyük artış

Türkiye'nin Cezayir'e olan kuru meyve ve mamulleri ihracatı bir önceki yıla göre %150 artarak 19 milyon doları aştı. Bu artışla Türkiye, Afrika'daki en büyük ticaret ortağı Cezayir ile işbirliğini güçlendirme yolunda önemli adımlar attı.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatında yükseliş

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 2024 yılının ilk yarısında Cezayir'e %83 artışla 3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türk somonu gibi öne çıkan ürünlerin tanıtımıyla sektörün Cezayir pazarındaki bilinirliği artırılmaya çalışıldı.

Fuara üst düzey katılımcılar

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı fuara, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecit Tebbun da dahil olmak üzere çeşitli üst düzey katılımcılar iştirak etti. Toplamda 48.000'den fazla ziyaretçinin katıldığı fuarda 26 Türk firması ve 26 İhracatçı Birliği info-standlı yer aldı.

2024 ihracat verileri

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin Cezayir'e ihracatı %12 artışla 1,1 milyar doları buldu. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar gibi sektörlerde de belirgin artışlar görüldü.