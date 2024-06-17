Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, 567 mavi bayraklı plajıyla İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en temiz denizlere sahip üçüncü ülkesi konumunda bulunuyor. Mavi bayrağın, çevre ve turizmde prestijli bir ödül olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin bu yıl da liderliği kimseye kaptırmadığı belirtildi.

567 mavi bayraklı plaj

Bakanlık yetkilileri, Mavi Bayrak Programı'nın uluslararası alanda gönüllülük esasına dayanan önemli bir çevre ödülü olduğunu ifade etti. Programın dünya genelinde 50 ülkede uygulandığını belirten yetkililer, Türkiye'de mavi bayrak ödüllü plaj sayısının her geçen yıl arttığını ve bu yıl 567 plajın mavi bayrak aldığını bildirdi.

Hedef birincilik

Bakan Mehmet Özhaseki, açıklamasında mavi bayrak ödüllerinin her yıl mayıs ayında duyurulduğunu hatırlatarak, 2002 yılında 140 olan mavi bayrak sayısının artarak devam ettiğini ve Türkiye'nin bu alanda liderliği hedeflediğini dile getirdi. Özhaseki, "567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yat mavi bayrak aldı. Hedefimiz bayrak sayısında dünya birinciliği" dedi.

Mavi bayrak ödüllü plajların ve yüzme alanlarının detaylı bilgilerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "plaj.csb.gov.tr" internet adresinden erişilebileceği kaydedildi. Bu platformda, plajların fiziksel özellikleri, meteorolojik durumları ve alınması gereken önlemler gibi bilgilerin bulunduğu belirtildi.