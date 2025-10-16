Türkiye’nin 5G teknolojisi ihalesinde 700 MHz ve 3,5 GHz frekans paketlerini Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom kazandı. İlk 5G hizmetleri 1 Nisan 2026’da başlayacak.

5G ihalesinde teklifler ve kazananlar

Türkiye’nin iletişim altyapısını güçlendirecek 5G ihalesi bugün yapıldı. 700 MHz frekans bandındaki A1, A2 ve A3 paketlerinde Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom yarıştı.

A1 Paketi: 429 milyon dolarla Turkcell kazandı

A2 Paketi: 426 milyon dolarla Vodafone kazandı

A3 Paketi: 425 milyon dolarla Türk Telekom kazandı

700 MHz bandında, Turkcell 723-733 ve 778-788 MHz bantlarını seçerken, Vodafone 713-723 MHz, Türk Telekom ise 703-713 MHz bandını tercih etti. Bu paketler için toplam teklif 1,28 milyar dolar oldu.

3,5 GHz frekans paketleri

İhalede 3,5 GHz bandındaki 80’er MHz’lik B1, B2 ve B3 paketlerinde ise kazananlar şöyle belirlendi:

B1 Paketi: 214 milyon dolarla Turkcell

B2 Paketi: 209 milyon dolarla Türk Telekom

B3 Paketi: 201 milyon dolarla Vodafone

Bu paketler için toplam satış bedeli 624 milyon dolar oldu.

İhale bedeli, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenen şartnamede yer aldığı üzere 3 eşit taksitle ödenecek. Taksitlerin süresinde ödenmemesi durumunda gecikme faizi uygulanacak ve ödeme yapılmaması halinde yetkilendirmenin feshi gündeme gelebilecek.

5G ne zaman devreye girecek?

5G teknolojisi, mevcut mobil internet hızını en az 10 kat artıracak. Türkiye genelinde herkesin kullanımına 1 Nisan 2026 itibarıyla sunulacak.