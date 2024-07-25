Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda teknik kadro değişikliği yaşandı. Fransız başantrenör Cedric Enard ile yolların ayrılmasının ardından, Galatasaray'ın başantrenörü Umut Çakır milli takımın yeni başantrenörü olarak göreve getirildi.

Cedric Enard dönemi ve yeni başantrenör

Fransız başantrenör Cedric Enard yönetiminde Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, bu yıl Şubat ayında göreve getirildikten sonra Milletler Ligi'nde 1 galibiyet ve 15 yenilgi alarak 16 takım arasında son sırada yer almıştı. Bu performansın ardından yollar ayrıldı ve milli takımın başına Umut Çakır getirildi.

Umut Çakır'ın kariyeri

Galatasaray'ın voleybol takımında başantrenörlük yapan Umut Çakır, Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başına geçerek ulusal takımın yeni teknik direktörü oldu. Çakır, genç ve dinamik kadrosuyla milli takımı Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlayacak.

Avrupa Şampiyonası elemeleri ve kamp programı

Milli takım, Umut Çakır yönetiminde 4 Ağustos'ta İstanbul'da Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesinde kampa girecek. Türkiye, elemelerde 25 Ağustos'ta Danimarka ile deplasmanda, 29 Ağustos'ta ise Ankara'da Macaristan ile karşılaşacak. Bu maçlar, milli takımın yeni dönemdeki performansı için önemli bir sınav olacak.

Milli Takım kadrosu

Milli takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Murat Yenipazar, Arda Bostan

Smaçörler: Efe Mandıracı, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, Efe Bayram

Orta Oyuncular: Mert Matic, Bedirhan Bülbül, Faik Samet Güneş, Ahmet Tümer

Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Metin Toy

Liberolar: Volkan Döne, Caner Ergül