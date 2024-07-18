Fransız savunma sanayisi dergisi Metadefense, Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçağı almak yerine İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya ortak girişimi olan Eurofighter Typhoon satın alacağını öne sürdü. İşte detaylar...

F-35 programından çıkarılmanın etkisi

Türkiye, F-35 programından çıkarıldıktan sonra hava kuvvetlerini modernize etmek için alternatif arayışlara girdi. Bu süreçte Yunanistan'ın Rafale savaş uçaklarını satın alması, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon'a olan ilgisini artırdı.

40 adet Eurofighter Typhoon

Fransız dergisi Metadefense'e göre, Türk Hava Kuvvetleri, 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın almak için ABD'den almayı planladığı F-16V siparişinin bir kısmından vazgeçmeyi düşünüyor. Anlaşmanın maliyeti 8 ila 10 milyar Euro arasında tahmin ediliyor.

Almanya'nın kararsızlığı

İngiltere, İspanya ve İtalya, Eurofighter satışına onay verirken Almanya'nın ikna edilemediği belirtildi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail hakkındaki açıklamalarından dolayı olumsuz bir tutum sergilediği ifade edildi. Ancak, Scholz'un Suudi Arabistan'a Eurofighter satışına onay vermesi, Erdoğan ile yaptığı görüşmelerin ardından yumuşadığı ve Türkiye'nin Eurofighter alımına onay verebileceği belirtildi.

NATO zirvesindeki müzakereler

9-11 Temmuz 2024 tarihleri arasında ABD'de düzenlenen NATO zirvesinde, 40 Eurofighter Typhoon savaş uçağının satın alınmasına ilişkin müzakerelerin gerçekleştiği bildirildi. Ancak, Alman Başbakanlığı tarafından henüz resmi bir teyit gelmedi.