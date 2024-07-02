KONYA (AA) - Konya'da Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya, 81 ilden yaklaşık 8 bin sporcu katılıyor.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, törende yaptığı konuşmada, kentte düzenlenen şampiyonanın çok önemli olduğunu söyledi.

Ülkenin tüm şehirlerinden sporcuların geldiğini vurgulayan Kayıcı, "Burada 8 bine yakın katılımcı var. Böyle bir şampiyonayı yapmak çok zor. Fakat bizler zorlukları elimizden geldiği kadar aşmaya çalışıyoruz. Bu şampiyona, A Milli Takımların belirlendiği son şampiyonadır. Çocuklarımız bu müsabakalardan sonra ellerinden geldiği kadar çalışacak, Dünya Gençler Şampiyonası ve Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda devletimizi ve milletimizi en iyi şekilde temsil edecekler. Başarılı olacaklar." diye konuştu.



Turnuva, 9 Temmuz'da sona erecek.