Türkiye Adalet Akademisi, çevrim içi eğitim platformunu tanıtarak hem hukukçular hem de vatandaşlar için geniş bir eğitim yelpazesi sunmaya başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, platformun hukukçulara uzmanlık alanlarında ve vatandaşlara temel konularda eğitim sağlayacağını belirtti.

Eğitim içerikleri ve kategoriler

Yeni dijital platform, Adalet Bakanlığı'nın "sem.taa.gov.tr" adresinde erişime açıldı. Platform, iki ana kategori sunarak farklı ihtiyaçlara yönelik eğitimler sağlıyor:

Hukukçulara yönelik eğitimler: Hakim, savcı, avukat, akademisyen ve hukuk öğrencileri gibi profesyoneller için uzmanlık gerektiren konularda detaylı eğitimler sunuluyor.

Hakim, savcı, avukat, akademisyen ve hukuk öğrencileri gibi profesyoneller için uzmanlık gerektiren konularda detaylı eğitimler sunuluyor. Vatandaşlar için temel hukuk eğitimi: Genel hukuk bilgisi edinmek isteyen vatandaşlar için temel konularda bilgi ve eğitim imkanları sağlanıyor.

e-Devlet ile entegrasyon ve yapay zeka destekli projeler

Platform, vatandaşların hukuki bilgiye kolay erişimini sağlamak amacıyla e-Devlet sistemi ile entegre edildi. Ayrıca, TÜBİTAK ile işbirliği içinde yürütülen "Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında, yapay zeka tabanlı kişiselleştirilmiş eğitim içerikleri geliştirilecek. Bu proje, akıllı öğrenme teknolojileri ve dijital dönüşümün sağlanmasını hedefliyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisi'nin kapasitesini artırma çabasında olduklarını vurguladı. Bakan Tunç, "Online eğitim platformuyla hem hukukçulara hem de vatandaşlara yönelik eğitimler sunacağız. Teknoloji destekli adalet ve dijital dönüşüm, yargı süreçlerini hızlandıracaktır" dedi. Ayrıca, mevcut UYAP tecrübelerinin bu dönüşüm sürecine katkı sağlayacağını belirtti.