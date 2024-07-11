Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nın önemini vurgulayarak, bu ay ihtiyaç sahibi hanelere yönelik yapılan 4 milyar TL'lik ödemenin detaylarını paylaştı.

Sosyal yardımların artan önemi

Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bu ay ihtiyaç sahibi hanelere 4 milyar TL ödeme yapıldığını açıkladı. Toplamda 88,2 milyar TL'lik destek sağlandığını belirten Bakan Göktaş, Türkiye'nin büyüme ve gelişmesinin vatandaşlarla paylaşıldığını vurguladı.

Sosyal yardımlarda kapsayıcılık

Bakan Göktaş, gelir kriteri üzerinden düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini belirtti. Dezavantajlı durumda olan her kesimin desteklenmesi amacıyla programın etkinliğini artırdıklarını ifade etti.

Eşitlik ve adalet ilkesi

Bakan Göktaş, sosyal yardımların bütüncül bir şekilde uygulandığını ve hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm vatandaşlara eşit ve adil hizmet sunulduğunu vurguladı. Toplumun her kesimine erişilebilir hizmetler sunarak sosyal yardımların etkinliğini maksimize ettiklerini söyledi.