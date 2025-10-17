Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile Ankara’da bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, “Vize serbestisi için gerekli adımları atacağız” diyerek, Avrupa Birliği (AB) ile diyalog sürecinin yeniden canlandırılmasının önemine dikkat çekti.

“Vize serbestisi diyaloğu yeniden canlanmalı”

Bakan Fidan, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki vize sürecine ilişkin açıklamasında, “Vize serbestisi için diyaloğun yeniden canlandırılması önemli. Vize başvuru sürecindeki beklentimizi paylaştım. Ön görüşmelerimiz bitti, gerekli adımları atacağız” ifadelerini kullandı.

Fidan, bu alandaki ilerlemenin AB ile ilişkilerde yeni bir ivme yaratacağını da vurguladı.

“Almanya’nın olumlu adımlarını memnuniyetle karşılıyoruz”

İki ülke ilişkilerinin ekonomik ve savunma alanlarında derinleştiğini belirten Fidan, şu ifadeleri kullandı:

“Savunma sanayisinde imkân ve kabiliyetlerimizin güçlü olduğu bir dönemde, kısıtlamalardan ziyade ortak projelerdeki fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Almanya’nın son dönemde bu yönde attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz.”

Fidan, Suriye’deki durumu da ele aldıklarını, entegrasyon sürecinin bölgeye somut katkılar sağlaması gerektiğini ifade etti.

Gazze: “İki devletli çözüm barışın anahtarı”

Orta Doğu’daki gelişmelere de değinen Fidan, Gazze’de sağlanan ateşkesin korunmasının önemini vurguladı:

“İki devletli çözümün hayata geçirilmesi, bölgede kalıcı barış için temel bir adım. Gazze’de oluşturulan barış ikliminin bozulmaması için uluslararası iş birliği şart.”

Fidan, Türkiye’nin Gazze’deki insani yardımlar ve yeniden imar çalışmalarına aktif şekilde devam edeceğini belirterek,

“Gazze’de yükselecek her bina, insanlığın ortak vicdanını destekleyecektir.” dedi.

“Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyayı etkiliyor”

Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının da gündeme geldiğini söyleyen Fidan,

“Savaşın son bulması, Avrupa’da ve diğer bölgelerde çatışmaların yayılmaması açısından hayati önemde. Artık sadece taraflar değil, dünya ekonomisi de bu savaşın negatif etkileri altında” ifadelerini kullandı.

Almanya’dan Türkiye’ye teşekkür

Ortak basın toplantısında konuşan Alman Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul, Türkiye’nin bölgesel barış çabalarına dikkat çekti:

“Almanya ve Türkiye arasında güçlü, derin bir bağ var. Türkiye bizim için sadece NATO’da değil, stratejik anlamda da önemli bir ortak.”

Wadephul, Gazze’deki ateşkesin sağlanmasında Türkiye’nin önemli rol oynadığını vurguladı: