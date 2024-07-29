Türkiye'nin elektrikli araç ekosistemini geliştirmek için araştırmalar yapan sarjagel.com, Çinli otomobil markalarının ülkemize yaptığı yatırımları ve bunun ardındaki stratejik nedenleri irdeledi. Sarjagel.com Genel Müdürü Selçuk Nazik, “Türkiye’nin başarılı stratejisi devam ettiği sürece, ülkemiz elektrikli araç üretim üssüne dönüşebilir ve büyük yatırımlarla istihdam patlaması yaşayabiliriz” dedi.

Çin’in Türkiye’deki gelecek hedefleri

2023 yılında 4 milyondan fazla otomobil ve 1,2 milyon elektrikli araç ihraç eden Çin, dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı konumuna ulaştı. Avrupa'daki yatırımları hızla artan Çin, Macaristan’da 4, Almanya’da 3, İspanya ve Polonya’da ise 1’er adet fabrika bulunduruyor. Çinli elektrikli araç üreticileri, iç pazarın doygunluğa ulaşması nedeniyle dış pazarlara yöneliyor. Sarjagel.com, Çin’in Türkiye ile stratejik bir ittifak kurduğunu ve Türkiye'nin Çinli elektrikli otomobillerin Avrupa’ya girişinde kilit bir rol oynadığını belirtiyor.

Türkiye’nin stratejik önemi

Nazik, “Çinli otomobil ve batarya üreticileri, ABD ve AB karşısında yatırım anlamında daha zorlu ve belirsiz bir ortamla karşı karşıya kaldığı için, Türkiye çok önemli bir konumda. Çinli üreticiler, Türkiye ile yaratıcı çözümler ve yeni iş birlikleri geliştirmeye devam edecekler” dedi. Türkiye, hassas bir dengeyle yürütülen başarılı strateji sayesinde, birkaç yıl içinde elektrikli araç üretim üssüne dönüşebilir ve 1 milyar dolarlık yatırımın ardından, Çin’den gelecek 5-6 kat büyüklüğünde yeni yatırımlarla istihdam ve ekonomik gelişim sağlanabilir.

Avrupa'ya açılan yeni kapı: Türkiye

Geçtiğimiz yıl Avrupa'ya yapılan Çinli EV yatırımlarının %53’ünü alan Macaristan'a karşı, Türkiye'nin Avrupa'ya girişte önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Nazik, “Ülkemiz, Çinli elektrikli otomobillerin Avrupa’ya girişinde adeta bir kilit noktasında ve stratejik bir ittifak kuruyor. Bu atmosferde rekabet gücünü korumak adına Türkiye ile yaratıcı çözümler ve yeni iş birlikleri geliştirmeye devam edecekler” dedi.