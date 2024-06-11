Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkede yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ partilerin yükselişi dikkat çekti. Fransa'da Marine Le Pen'in Ulusal Birlik Partisi yüzde 31,5 oyla ilk sıraya yerleşirken, Almanya'da AfD ikinci sırada yer aldı. Bu sonuçlar, Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde siyasette dengeleri değiştirdi ve Türkiye'nin AB üyelik süreci için endişe verici bir tablo ortaya koydu.

Türkiye-AB ilişkilerinde zor dönem

Avrupa'daki aşırı sağın yükselmesi, Türkiye-AB ilişkileri açısından olumsuz bir gelişme olarak görülüyor. AB’nin genişlemesine olumsuz yaklaşan aşırı sağ partilerin, Türkiye gibi farklı din ve kültürleri temsil eden büyük bir ülkeye karşı olumlu bakmayacağı belirtiliyor. Uzmanlar, Türkiye'nin AB üyelik sürecinde daha sıkıntılı bir döneme girileceğini öngörüyor.

Seçimlerin sonuçlarına ülkelerden hangi tepkiler geldi?

Fransa: Marine Le Pen'in partisi birinci sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Macron, bu sonuçların ardından erken seçim kararı aldı.

Almanya: AfD ikinci sıraya yerleşirken, Başbakan Olaf Scholz'un partisi tarihi düşük oy aldı.

Belçika: Başbakan istifa etti.

Avusturya: FPÖ seçimlerden lider çıktı.

AB'nin geleceği ve ekonomi üzerindeki etkiler

Seçimlerin ardından Avrupa'da iş dünyasından reform çağrıları yükseldi. Alman Sanayi Federasyonu ve Alman Kimya Sanayi Birliği, Avrupa'nın büyüme planına ihtiyaç duyduğunu ve yeni yasaların geçirilmesinin zorlaşabileceğini belirtti. Avrupa'nın endüstriyel rekabet gücünün artırılması gerektiği vurgulandı.

Macron’un büyük kumarı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un erken seçim kararı Avrupa’da geniş yankı uyandırdı. İngiliz Telegraph gazetesi, Macron’un bu hamlesini “hayatının en büyük kumarı” olarak değerlendirdi. Avrupa'nın önde gelen medya kuruluşları, Macron’un kararının beklenmedik olduğunu ve aşırı sağcı liderleri hazırlıksız yakaladığını yazdı.

Uzmanlar Türkiye-AB ilişkileri ve AB’nin geleceği hakkında ne söyledi?

Nilgün Arısan, TEPAV: Aşırı sağın yükselişi, Türkiye'nin AB üyelik süreci için olumsuz bir işaret.

İlter Turan, Ekonomi Gazetesi: Avrupa Parlamentosu seçimleri, ulusal seçimler kadar önemli değil ancak sonuçları AB politikalarını etkileyebilir.

Ayhan Zeytinoğlu, İKV Başkanı: Aşırı sağın yükselişi, pandeminin ve göç dalgalarının etkisiyle oluşan tepkilerin bir yansıması. Bu durum, Türkiye'nin AB üyelik sürecini zorlaştırabilir.

Mithat Rende, Emekli Büyükelçi: Aşırı sağ partilerin yükselmesi, Türkiye-AB ilişkilerini ve AB’nin geleceğini olumsuz etkileyebilir. Göçmenlere karşı tutumların sertleşmesi bekleniyor.