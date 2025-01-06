Ukrinform’un haberine göre, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevkiyatı, mevcut anlaşmanın sona ermesiyle birlikte durdu. Ukrayna’nın anlaşmayı yenilememe kararı sonrası Türkiye’nin, Avrupa Birliği ülkelerine gaz tedarikinde önemli bir alternatif olabileceği belirtiliyor.

Türkiye’nin enerji altyapısı ve boru hatları

Türkiye, TürkAkım ve Mavi Akım gibi projelerle Rusya’dan; TANAP ile Azerbaycan ve İran’dan doğal gaz alıyor. Ayrıca, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Macaristan, Moldova ve Romanya gibi ülkelere doğal gaz ihraç ediyor. Türkiye’nin Yunanistan ve Bulgaristan ile mevcut doğal gaz boru hattı kapasitelerini artırması durumunda, Avrupa pazarlarına daha büyük miktarlarda gaz tedarik etme potansiyeli olduğu vurgulanıyor.

ABD ile görüşmeler ve yaptırımlar

Türkiye’nin, Rusya’dan doğal gaz ithalatı için Gazprombank’ı kullanmaya devam etme konusunda ABD ile görüştüğü ve bu sürecin yaptırımlardan muaf tutulduğu da haberde yer aldı. Bu durumun, Türkiye’yi enerji politikalarında daha stratejik bir konuma getirdiği ifade ediliyor.

Enerji koridoru Türkiye

Türkiye, Azerbaycan’ın TAP ve Rusya’nın TürkAkım projeleri gibi boru hatları nedeniyle kritik bir enerji koridoru olarak öne çıkıyor. Ancak bu projelerde transit ülke rolü üstlenen Türkiye’nin, bölgesel enerji politikalarında stratejik bir aktör olma fırsatları artıyor.