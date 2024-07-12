İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Genel Müdürlük Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantıda, seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre TBB'nin yeni yönetimi oluşturuldu.

TBB'nin yeni yönetim kurulu, Türkiye'nin önde gelen bankalarından oluşuyor. Yönetim kurulunda yer alan bankalar şunlardır:

Akbank

Citibank

HSBC Bank

ING Bank

Odea Bank

Türk Ekonomi Bankası (TEB)

Türk Eximbank

Ziraat Bankası

Türkiye Garanti Bankası

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Türkiye Halk Bankası

Türkiye İş Bankası

Türkiye Vakıflar Bankası

Yapı ve Kredi Bankası

Denetçi Üyeler

TBB Yönetim Kurulu Denetçi Üyeliğine ise aşağıdaki bankalar seçildi:

Fibabanka

QNB Finansbank

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası

Yeni başkan ve başkan vekili ilk toplantıda belirlenecek

TBB açıklamasına göre, yeni yönetim kurulunun yapacağı ilk toplantıda, TBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili belirlenecek. Bu önemli toplantı, yeni dönemin liderliğini belirleyecek ve TBB'nin gelecekteki yol haritasını şekillendirecek.

Editör: Durmuş Özke