İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Genel Müdürlük Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantıda, seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre TBB'nin yeni yönetimi oluşturuldu.
TBB'nin yeni yönetim kurulu, Türkiye'nin önde gelen bankalarından oluşuyor. Yönetim kurulunda yer alan bankalar şunlardır:
Akbank
Citibank
HSBC Bank
ING Bank
Odea Bank
Türk Ekonomi Bankası (TEB)
Türk Eximbank
Ziraat Bankası
Türkiye Garanti Bankası
Türkiye Halk Bankası
Türkiye İş Bankası
Türkiye Vakıflar Bankası
Yapı ve Kredi Bankası
Denetçi Üyeler
TBB Yönetim Kurulu Denetçi Üyeliğine ise aşağıdaki bankalar seçildi:
Fibabanka
QNB Finansbank
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası
Yeni başkan ve başkan vekili ilk toplantıda belirlenecek
TBB açıklamasına göre, yeni yönetim kurulunun yapacağı ilk toplantıda, TBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili belirlenecek. Bu önemli toplantı, yeni dönemin liderliğini belirleyecek ve TBB'nin gelecekteki yol haritasını şekillendirecek.