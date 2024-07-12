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TBB açıklamasına göre, yeni yönetim kurulunun yapacağı ilk toplantıda, TBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili belirlenecek. Bu önemli toplantı, yeni dönemin liderliğini belirleyecek ve TBB'nin gelecekteki yol haritasını şekillendirecek.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası

TBB Yönetim Kurulu Denetçi Üyeliğine ise aşağıdaki bankalar seçildi:

Yapı ve Kredi Bankası

İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Genel Müdürlük Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantıda, seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre TBB 'nin yeni yönetim i oluşturuldu.

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