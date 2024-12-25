30 Ağustos Zafer Bayramı’nda gerçekleştirilen Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, mezun teğmenlerin yaptığı yemin ve kılıçlı selam töreni gündem yarattı. Törende, “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” diyerek ant içen teğmenler, disipline sevk edildi. Konu kamuoyunda geniş yankı bulurken, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan’ın, disipline sevk edilen teğmenlerin hukuki savunmasını üstlendiği ortaya çıktı.

Törenin detayları

Kara Harp Okulu mezunları, dönem birincisi Ebru Eroğlu önderliğinde şu sözlerle yemin etmişti:"Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

Teğmenlerin bu yemini ve ardından gerçekleştirdikleri kılıç kaldırma töreni, sosyal medyada büyük destek görürken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "amirlerin ikazlarına rağmen organize ve planlı disiplinsizlik yaptıkları" gerekçesiyle teğmenleri disipline sevk ettiğini duyurmuştu.

Savunma: Geleneklere bağlılık

Teğmenlerin avukatları, söz konusu törenin resmi askerlik yemini ve geleneksel kılıç selamının bir parçası olduğunu belirterek, disiplinsizlik iddialarını reddetti. Avukatlar, teğmenlerin herhangi bir siyasi mesaj vermediğini, tamamen askeri geleneklere uygun hareket ettiğini savundu.

TBB Başkanı Erinç Sağkan devrede

Teğmenlerin disiplin soruşturması sürecinde önemli bir adım atan TBB Başkanı Erinç Sağkan, hukuki desteğini açıkladı. Sağkan’ın bu hamlesi, savunma sürecinin güçlü bir zeminde ilerleyeceği yorumlarını beraberinde getirdi.

MSB’nin iddiaları

MSB yetkilileri, teğmenlerin eylemlerinin kasıtlı ve planlı disiplinsizlik olarak değerlendirildiğini belirterek, yemin töreninde amirlerin uyarılarına rağmen hareket ettiklerini iddia etti. Ancak teğmenler, savunmalarında askerlik geleneklerine bağlı kaldıklarını ifade etti.

Soruşturma 16 Ocak’ta görüşülecek

Teğmenlerin dosyası, 16 Ocak’ta görüşülecek. Türkiye’nin gündeminde geniş yankı bulan bu olay, disiplin sürecinin nasıl sonuçlanacağı konusunda merak uyandırdı.