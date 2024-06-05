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Ahmet Metin Genç ise 250 oy aldı.

Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığa aday oldu.

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