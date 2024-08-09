Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde İtalya'ya setlerde 3-0 mağlup oldu. İtalya, 25-22, 25-19 ve 25-22’lik setlerle maçı kazanarak finale yükseldi ve altın madalya mücadelesinde ABD ile karşılaşacak. Türkiye ise bronz madalya için Brezilya ile mücadele edecek.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye A Milli Takım başantrenörü Daniele Santarelli, İtalya karşısında zor bir maç geçirdiklerini belirterek, takımı bronz madalya maçına odaklanmaya çağırdı. Santarelli, "Bu turnuvada oynadığımız hiçbir maç kolay değil. Dünyanın en iyi takımlarıyla oynuyoruz. Şimdi bir bronz madalya maçımız var ve bunu kazanmak istiyoruz." dedi.

Maç ne zaman?

Brezilya ile üçüncülük maçına çıkacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 10 Ağustos Cumartesi günü saat 18.15'te karşılaşacak. Maçın hangi kanalda verileceği henüz belli olmasa da yarı final maçında olduğu gibi TRT ekranlarından verileceği tahmin ediliyor.

İtalya karşısında alınan dersler

Santarelli, İtalya'nın çok güçlü bir takım olduğunu vurgulayarak, bu maçtan çıkarılacak derslerin önemine dikkat çekti. "Brezilya tamamen farklı bir takım. Gabi, takımın en iyilerinden biri. Onlara karşı çok dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Genç ve deneyimli kadro

A Milli Takım'ın genç oyunculardan kurulu olduğunu belirten Santarelli, tecrübenin önemine değindi. Eda ve Gizem gibi deneyimli isimlerin yanı sıra Ebrar, Derya, Elif, ve Melissa Vargas gibi genç yeteneklerin takımda olduğunu ifade eden Santarelli, "Vargas harika bir oyuncu ama ilk kez olimpiyat oyunlarında bu seviyede böyle bir tecrübe yaşadı. Bu tip maçlarda tecrübe de önemli." dedi.

Filenin Sultanları, Brezilya karşısında bronz madalya için sahaya çıkacak. Takım, bu önemli maçı kazanarak olimpiyatlardan madalya ile dönmek istiyor. Başantrenör Santarelli ve oyuncular, İtalya karşısında yaşadıkları mağlubiyetten ders çıkararak Brezilya maçına odaklanacaklar.