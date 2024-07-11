Yangın, ormanlık alanlarda hızla yayılarak balkan köylerine yaklaşmıştı, ancak ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde daha fazla zarar vermeden söndürüldü.

Yangına, 5 helikopter, 2 uçak, 17 arazöz, 8 su tankeri ve 70 personel ile havadan ve karadan müdahale edildi. Ayrıca, köy halkı da su tankerleri ve traktörleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yoğun çabası ve köylülerin desteğiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Ekipler, yangının yeniden alevlenmemesi için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Yangının çıktığı alanın büyüklüğü ve hasar tespiti için de çalışmalar sürdürülüyor.