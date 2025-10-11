Dünya Kupası Elemeleri’nde A Millî Takımımız, tarihte deplasmanda hiç yenemediği Bulgaristan’ı Sofya’da 6-1 mağlup ederek unutulmaz bir zafere imza attı.

İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan mücadelede ikinci yarıda fırtına gibi esen Bizim Çocuklar, rakibini adeta sahadan sildi.

Bu sonuçla Türkiye puanını 6’ya yükselterek grupta avantaj yakaladı ve Gürcistan maçı öncesi moral depoladı.

Bulgaristan – Türkiye ilk 11’ler

Bulgaristan: Mitov, Petrov, Popov, Kraev, Stoyanov, Kirilov, Despodov, Bozhinov, Hristov, Petkov, Chochev

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Oğuz, Kenan, Kerem

Maçtan önemli anlar

Arda Güler – Hakan iş birliği golü getirdi (1-0)

dakikada Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ile verkaç yaparak ceza sahasına girdi ve şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Bulgaristan hemen cevap verdi (1-1)

dakikada Krilov’un şutunda Zeki Çelik’e çarpan top yön değiştirerek ağlarla buluştu.

İkinci yarı: Türkiye fırtınası!