Dünya Kupası Elemeleri’nde A Millî Takımımız, tarihte deplasmanda hiç yenemediği Bulgaristan’ı Sofya’da 6-1 mağlup ederek unutulmaz bir zafere imza attı.
İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan mücadelede ikinci yarıda fırtına gibi esen Bizim Çocuklar, rakibini adeta sahadan sildi.
Bu sonuçla Türkiye puanını 6’ya yükselterek grupta avantaj yakaladı ve Gürcistan maçı öncesi moral depoladı.
Bulgaristan – Türkiye ilk 11’ler
Bulgaristan: Mitov, Petrov, Popov, Kraev, Stoyanov, Kirilov, Despodov, Bozhinov, Hristov, Petkov, Chochev
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Oğuz, Kenan, Kerem
Maçtan önemli anlar
Arda Güler – Hakan iş birliği golü getirdi (1-0)
-
dakikada Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ile verkaç yaparak ceza sahasına girdi ve şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Bulgaristan hemen cevap verdi (1-1)
-
dakikada Krilov’un şutunda Zeki Çelik’e çarpan top yön değiştirerek ağlarla buluştu.
İkinci yarı: Türkiye fırtınası!
-
dakikada Popov’un ters vuruşuyla Türkiye 2-1 öne geçti.
-
dakikada Kenan Yıldız, Arda Güler’in pasında farkı ikiye çıkardı.
-
dakikada bir kez daha sahneye çıkan Kenan, harika bireysel becerisiyle skoru 4-1’e getirdi.
-
dakikada Zeki Çelik, Arda Güler’in kornerinde yaptığı kafa vuruşuyla farkı 5’e çıkardı.
Uzatma dakikalarında İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın’ın pasında skoru 6-1’e taşıdı.